Онкохвора Сара Фергюсон розповіла правду про своє самопочуття

Пів року тому в герцогині Йоркської діагностували злоякісну меланому. Пройти через випробування їй допомогла її велика родина.

64-річна Сара, герцогиня Йоркська, мати принцес Євгенії та Беатріс і колишня дружина принца Ендрю, стала героїнею нового випуску Hello і в розмові з журналістами розповіла не тільки про свою сім'ю, діяльність, а й про боротьбу з раком.

Як відомо, минулого літа в неї було діагностовано рак молочної залози під час планової мамографії, коли вона перенесла одну мастектомію. Шість місяців потому у неї виявили злоякісну меланому. Тепер Сара регулярно проходить огляди на предмет рецидивів, і прогноз лікарів позитивний.

"Мене потрібно регулярно перевіряти, і мені потрібно наносити крем на обличчя, щоб уникнути пошкоджень від сонця, що означає великі пухирі на моєму обличчі, грудях і руках протягом трьох тижнів. Але я не займаюся імунотерапією, не приймаю жодних ліків або проходжу хіміотерапію, за що я дуже вдячна", — розповіла герцогиня.

За її словами, зараз вона почувається краще, ніж будь-коли. Пройти через усі випробування їй допомогли її доньки Беатріс і Євгенія, онуки Сієна, Август і Єрнест, а також пасинок Беатріс Вольфі.

Сара на сторінках журналу Hello

"У мене найвинятковіша сім'я, у мене надзвичайно чудова команда, і у мене є величезна здатність радіти. Я завжди виховувала своїх дівчаток настільки чесними і відвертими, що вони знають, що я скажу їм це прямо, хоч би як важко це було. Тому, коли вони сказали: "Мамо, скажи нам абсолютну правду — вони вилікували рак?" і відповідь була так, вони знали, що вони в безпеці", — підкреслила героїня номера.

Тепер Сара робить максимум для того, щоб спонукати людей бути пильними щодо свого здоров'я, і каже, що цей досвід вплинув на її погляди на життя.

"Думаю, це мене розбудило. Воно дало мені гарного стусана під зад і сказало: "Гаразд, ти почнеш жити зараз, у 64 роки, чи продовжуватимеш не зовсім жити?" Вам не обов'язково бути тим, ким усі хочуть, щоб ви були: просто будьте самим собою", — зазначила герцогиня.

Герцогиня Йоркська підтримує Україну, яка протистоїть російській агресії

Вона додала, що людиною, яка знала її справжньою, була покійна королева Єлизавета II".

"Перед смертю вона сказала:"Саро, досить бути собою", — згадує жінка.

Сара зізнається, що довгий час приховувала свою особистість під подушкою, будучи впевненою, що ніхто не хоче про неї чути більше, ніж необхідно:

"Пам'ятаю, як мій батько сказав мені: "Ти зануда". І тепер я просто більше не вибачаюся".

Крім того, що є членом королівської сім'ї, Фергюсон заснувала Фонд Сари для роботи з організаціями, які відповідають її цінностям, і впродовж десятиліть була покровителькою Британського кардіологічного фонду та Фонду боротьби з раком підлітків.

Мати принцес також відома письменниця. Вона збирається опублікувати версію книги "Жінка-інтрига" в м'якій обкладинці, свою другу історичну художню роботу для Mills & Boon і продовження бестселера 2021 року "Її серце для компаса".

Сара Фергюсон представляє нову книгу "Жінка-інтрига"

"Я справді відчуваю, що почала нову кар'єру у свої 60 років; я пишаюся тим, що називаю себе письменником. Випустити книгу, яка народилася у вашій уяві, це досить незвично. Мої романи були дуже добре прийняті читачами, і це дуже приємно. Для мене це був момент гордості, коли обидві книги увійшли до списку бестселерів Sunday Times", — не приховує гордості Фергюсон.

Раніше Фокус писав, що Сара Фергюсон вперше за багато років приєдналася до королівської сім'ї в Сандрінгемі.