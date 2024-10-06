Накануне годовщины 7 октября: стрелок-одиночка устроил теракт в израильском городе Беэр-Шева

Известно, что мужчина открыл стрельбу на центральном вокзале города. Одна женщина погибла.

Related video

Вооруженный мужчина открыл огонь в израильском городе Беэр-Шева в воскресенье, в результате чего погибла одна женщина и 10 человек получили ранения. Стрелок был ликвидирован. Об этом пишет Walla.

Теракт в Беэр-Шеве

Известно, что погибшей было 19 лет. Шира Хая Сослик была сотрудницей полиции Пограничной службы. Она получила тяжелые ранения. С места происшествия в травматологическое отделение больницы эвакуировали одну 20-летнюю женщину в тяжелом состоянии, еще четврео молодых людей получили ранения средней степени тяжести и пятеро – легкой степени.

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович заявил, что сейчас наступает сложный период и все жители Израиля должны быть осторожны.

Один из очевидцев заявил, что, возможно, террористов было двое. И другой был вооружен ножом. Но когда началась перестрелка, люди начали разбегаться, так что он мог скрыться с места преступления.

Силы безопасности остаются в состоянии боевой готовности в преддверии годовщины нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. И в связи возможными пропалестинскими уличными атаками.

Нападавший был убит, сообщила служба скорой помощи. Свидетель рассказал, что видел, как солдаты стреляли в нападавшего, который, по сообщениям СМИ, был представителем бедуинского меньшинства в израильской пустыне Негев.

Полиция охарактеризовала стрельбу как теракт, но не предоставила подробностей о личности стрелка.

Сообщается, что террорист прибыл на место происшествия на автобусе. По прибытии он вошел в здание вокзала и открыл огонь, стоя у входной двери.

Бедуины, проживающие в регионе Негев, опубликовали заявление, осуждающее нападение.

"Подобные действия никоим образом не отражают наши человеческие и религиозные ценности и находятся в полном противоречии с принципами совместной жизни и мира, к которым мы стремимся", — говорится в сообщении.

Напомним, нападение террористов ХАМАС на Израиль состоялось утром 7 октября 2023 года. В течение нескольких часов нападавшие проникли в несколько десятков израильских населенных пунктов, при этом убив почти полторы тысячи человек и захватив около 200 заложников. Первыми жертвами стали люди, собравшиеся на музыкальный фестиваль "Нова".

После этого правительство Израиля объявило войну ХАМАС и заявило, что на территорию Сектора Газа войдет Армия обороны (ЦАХАЛ), чтобы уничтожить всех террористов. ЦАХАЛ начал наносить ракетные удары по штабам и складам БК на территории палестинского анклава. 28–30 октября стало известно о начале наземной операции: вперед двинулись колонны бронетехники. Военная операция продолжается до сих пор.