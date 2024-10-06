Напередодні річниці 7 жовтня: стрілець-одинак влаштував теракт в ізраїльському місті Беер-Шева

Відомо, що чоловік відкрив стрілянину на центральному вокзалі міста. Одна жінка загинула.

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Озброєний чоловік відкрив вогонь в ізраїльському місті Беер-Шева в неділю, унаслідок чого загинула одна жінка і 10 осіб дістали поранення. Стрільця було ліквідовано. Про це пише Walla.

Теракт у Беер-Шеві

Відомо, що загиблій було 19 років. Шира Хая Сослік була співробітницею поліції Прикордонної служби. Вона отримала важкі поранення. З місця події до травматологічного відділення лікарні евакуювали одну 20-річну жінку у важкому стані, ще четверо молодих людей дістали поранення середнього ступеня тяжкості та п'ятеро — легкого ступеня.

Мер Беер-Шеви Рубік Данилович заявив, що зараз настає складний період і всі жителі Ізраїлю мають бути обережними.

Один з очевидців заявив, що, можливо, терористів було двоє. І інший був озброєний ножем. Але коли почалася перестрілка, люди почали розбігатися, тож він міг утекти з місця злочину.

Сили безпеки залишаються в стані бойової готовності напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. І у зв'язку з можливими пропалестинськими вуличними атаками.

Нападника було вбито, повідомила служба швидкої допомоги. Свідок розповів, що бачив, як солдати стріляли в нападника, який, за повідомленнями ЗМІ, був представником бедуїнської меншини в ізраїльській пустелі Негев.

Поліція охарактеризувала стрілянину як теракт, але не надала подробиць про особу стрільця.

Повідомляють, що терорист прибув на місце події на автобусі. Після прибуття він увійшов до будівлі вокзалу і відкрив вогонь, стоячи біля вхідних дверей.

Бедуїни, які проживають у регіоні Негев, опублікували заяву, що засуджує напад.

"Подібні дії жодним чином не відображають наші людські та релігійні цінності й перебувають у цілковитому протиріччі з принципами спільного життя та миру, яких ми прагнемо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напад терористів ХАМАС на Ізраїль відбувся вранці 7 жовтня 2023 року. Протягом кількох годин нападники проникли в кілька десятків ізраїльських населених пунктів, при цьому вбивши майже півтори тисячі людей і захопивши близько 200 заручників. Першими жертвами стали люди, які зібралися на музичний фестиваль "Нова".

Після цього уряд Ізраїлю оголосив війну ХАМАС і заявив, що на територію Сектора Газа увійде Армія оборони (ЦАХАЛ), щоб знищити всіх терористів. ЦАХАЛ почав завдавати ракетних ударів по штабах і складах БК на території палестинського анклаву. 28-30 жовтня стало відомо про початок наземної операції: уперед рушили колони бронетехніки. Військова операція триває досі.