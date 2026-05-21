Оріхово-Запорізький напрямок: розвиток ситуації, поточний стан і перспективи

1. На цьому напрямку командування противника (російські війська) продовжує докладати досить значні зусилля для стабілізації ситуації на лівому фланзі своєї 58-ї загальновійськової армії (ЗВА) зі складу угрупування військ (УВ) "Днепр" (у смузі її 19-ї мотострілецької дивізії\мсд), одночасно намагаючись дістатися ближніх підступів до міста Оріхів з півдня та південного сходу силами 42-ї мсд 58-ї ЗВА. Фактично, наступ 58-ї ЗВА, а також приданих їй сил і засобів, зі складу повітряно-десантних військ (пдв) зс рф на Оріхово-Запорізькому напрямку було припинено.

Більше того, очевидно, що командування 58-ї ЗВА, а також командування всієї УВ "Днепр" змушені докласти значних зусиль, щоб запобігти подальшому відступу передових частин і підрозділів її 19-ї мсд у напрямку Степногірськ — Кам’янське. Крім того, очевидно, що всі спроби 42-ї мсд та її засобів підсилення прорватися до Оріхова через Малу Токмачку та Новоданилівку, здійснені ними протягом попереднього тижня, також були невдалими.

Нагадаю тим, хто забув, склад сил і засобів російського оперативного угрупування військ, яке діє у напрямку Оріхів-Запоріжжя.

Воно складається, головним чином, з військ (сил) 58-ї ЗВА УВ "Днепр", зокрема:

– 19-та мсд — 392-й, 429-й і 503-й мотострілецькі полки (мсп)

– 42-га мсд — 70-й, 71-й та 291-й мсп + 270-й мсп "Ахмат-Кавказ", можлива присутність ряду підрозділів 78-го моторизованого полку спеціального призначення (мтп СпП) "Север-Ахмат"

– 136-та окрема мотострілецька бригада (омсбр)

– 100-та окрема розвідувальна бригада (орвбр), ймовірно, діє в цьому напрямку своїми окремими підрозділами

– Зведена полкова тактична група (ТГр) зі складу 7-ї військової бази (ВБ) "вс рф" в Південній Осетії (м. Цхінвалі)

Окрім власних сил і засобів 58-ї ЗВА, командуванням УВ "Днепр" на цьому ж напрямку розгорнуті частини та підрозділи 18-ї ЗВА. Зокрема, йдеться про "мобілізаційну" 47-му мсд (1152-й, 1153-й та 1154-й мотострілецькі полки), сформовану на території тимчасово окупованого Кримського півострова в рамках "планового увеличения численности вс рф на период 2022-2023 годов". Принаймні один із її полків діє в цьому напрямку (а, найімовірніше, зразу два полки).

Сили та засоби підсилення 58-ї ЗВА представлені переважно частинами та з’єднаннями пдв, які зосереджені та розгорнуті тут досить "рясно", що не дивно, якщо згадати, що командувач УВ "Днепр", генерал-полковник михаил теплинский, одночасно є командувачем усіх повітряно-десантних військ "вс рф". Мова йде про щонайменше 3 з’єднання російських повітряно-десантних військ, зокрема:

– 7-ма десантно-штурмова дивізія (дшд) – 56-й, 108-й та 247-й десантно-штурмові полки (дшп). У цьому напрямку зафіксовані підрозділи щонайменше двох її полків — 108-го та 247-го дшп.

– 76-та десантно-штурмова дивізія (дшд) – наприкінці зими та на початку весни вона була перегрупована основними силами (104-й, 234-й і 237-й дшп) з Сумського напрямку до району на північ і північний захід від міста Пологи "у стик" суміжних флангів 58-ї ЗВА УВ "Днепр" та 5-ї ЗВА УВ "Восток" (фактично, у смугу 35-ї ЗВА). Це, у свою чергу, дозволило командуванню обох російських угрупувань не лише виокремити певну частину своїх сил і засобів до складу оперативного резерву, а й підвищити загальну щільність оперативної побудови військ у операційних зонах обох угрупувань.

– Окрім вищезазначених з’єднань повітряно-десантних військ "вс рф", у смузі 58-ї ЗВА та сусідньої з нею 49-ї ЗВА зафіксовані окремі підрозділи та частини 104-ї дшд та 98-ї повітряно-десантної дивізії (пдд), наприклад, у західній частині Запорізької області зафіксовано 299-й парашутно-десантний полк (пдп) 98-ї пдд.

– Також, ймовірно, у цьому напрямку діють низка підрозділів 45-ї окремої бригади спеціального призначення (обр СпП) пдв "вс рф"

Таким чином, можна зазначити, що на Оріхово-Запорізькому напрямку командування УВ "Днепр" зосередило та розгорнуло оперативне угрупування військ із загальною кількістю у 5 (п’ять) "розрахункових" дивізій (58-а ОА + сили та засоби підсилення).

Враховуючи той факт, що фактично, в інтересах цього ж угрупування, на сході та південному сході від Оріхівського району оборони ЗСУ, діє вся 5-та ЗВА, найпотужніша армія УВ "Восток" (також зі своїми силами та засобами підсилення), яка намагається прорватися до Оріхова з напрямку Гуляйполя, можна припустити, що командування противника націлило на Запоріжжя таке угрупування військ, яке цілком співставне із тим, яке зараз дуже повільно "підповзає" до Слав’янсько-Краматорської агломерації.

2. Поточна ситуація на Оріхово-Запорізькому напрямку, як я вже зазначав вище, характеризується майже повним зупиненням російського наступу в смузі 58-ї ЗВА. Крім того, противник змушений докладати значних зусиль на низці ділянок і напрямків, аби не допустити суттєвого відступу своїх передових частин і підрозділів (поки що в тактичній зоні) та стабілізувати ситуацію.

Наприклад, близько тижня тому в смугу 19-ї мсд (район Кам’янське) командування російської 58-ї ЗВА було змушене повернути підрозділи 247-го дшп (7-ма дшд), які раніше були виведені звідти для "відновлення боєздатності", таку саму процедури воно вчинило й з 1445-м мотострілецьким полком.

Загалом, станом на ранок 19.05.2026 ситуація на цьому напрямку визначалася наступними подіями:

– Передові українські підрозділи, фактично, повністю витіснили противника з центральної частини Степногірська (противник досі впевнено контролює лише район "Висотки", найпівденніший район міста, де розташована Дитяча музична та середня школи). ЗСУ також зуміли силами кількох піхотних груп південно-західніше міста вийти на трасу Е-105 і просунутись вздовж неї на південь понад 1 км, обходчи село Плавні зі сходу.

– Штурмові підрозділи ЗСУ також продовжують "зачистку" кількох невеликих піхотних груп противника, які окопалися на південь від дорожньої авторозв’язки між Степногірськом і Приморським, а також між вулицями Таврійською та Аграрною в південно-західній частині самого міста.

У свою чергу, противник намагається всіма силами утримати південну частину Покровської вулиці (у Приморському) і саме село Плавні. Однак, очевидно, це для нього дуже складно, оскільки ЗСУ тримають майже всі проходи та комунікації на північ від Кам’янського під щільним вогневим контролем. У цьому сенсі "повернення" у цей сектор (у район Кам’янського) підрозділів російської 7-ї дшд виглядає цілком логічним.

– Спроби противника просунутися на північ від Степового та в районі Малих Щербаків (у напрямку Павловки та Новояковлівки) з метою "відновлення положення", яка існувала раніше, до початку українських контратак у цьому напрямку, завершилися очікуваною невдачею.

Максимум, якого противник зміг досягти, — це "проникнення" кількох дуже малих піхотних (штурмових) груп на північний захід від Малих Щербаків, на північ від Щербаків і в район Новояковлівки.

Однак, очевидно, всі вони були своєчасно виявлені передовими підрозділами ЗСУ і щільно заблоковані. У цьому сенсі українські війська наразі досить впевнено контролюють Павлівку, Лук’янівське і готуються ліквідувати цих "інфільтраторів", точніше, тих, хто з них поки що вижив.

Більше того, ймовірно, ЗСУ змогли витіснити противника з Малих Щербаків та самих Щербаків (противник відійшов на південь від них). Я справді не впевнений у достовірності цієї інформації, але кілька моїх "джерел" з того напрямку стверджують, що це так.

Єдина "світла пляма" для противнкиа в цьому секторі — його вклинення в тактичній зоні силами кількох малих піхотних (штурмових) груп на північний захід від Нестерянки, приблизно на 2 км (вздовж однієї з посадок). ЗСУ, слід розуміти, ще не ліквідували це вклинення.

– На відміну від "закріпившихся" у південній частині Успенівської балки кількох "пацієнтів", які вижили після невдалої спроби прорватися до авторозв’язки на південь від Новоданилівки. Схоже, їх повністю "прибрали".

– "Епопея" з Малою Токмачкою, яка вже стала своєрідною мем-легендою, триває. Передові підрозділи російської 42-ї мсд, після успішних контратакуючих дій ЗСУ в районі Білогір’я (де останні змогли не лише просунутися в самому селі, а й закріпитися там), очевидно, були змушені знову відступити з південно-східної частини Малої Токмачки через очевидну флангову загрозу для себе, що виникла внаслідок цього.

Наразі передові підрозділи російської 42-ї мсд відступили вздовж річки Мала Токмачка в напрямку Новопокровки та укріпилися на південь від Білогір’я.

Загальна ситуація на південь, південний схід та схід від Оріхівського району оборони ЗСУ така.

– Українські війска відновили повний контроль над Малою Токмачкою та Білогір’ям, продовжують утримувати Новоданилівку та ведуть запеклі бої в районі села Лугівське за контроль над ним.

– Противник, у свою чергу, зміг здійснити численні "проникнення" на північ від Лугівського (переважно в напрямку Чарівного та Гуляйпільского), у смузі 5-ї ЗВА УВ "Восток".

3. В оперативному сенсі подальші перспективи розвитку ситуації на "великому" Запорізькому напрямку, очевидно, виглядають для противника "досить туманними". Хоча, мабуть, варто зауважити, що це може бути — тимчасово. З часом це може змінитися не на краще для ЗСУ. Особливо враховуючи обсяг сил і засоби того, що командування противника ВЖЕ зосередило і розгорнуло на цьому напрямку і продовжує тягати туди й надалі.

58-ма ЗВА УВ "Днепр", очевидно, знекровлена і без серйозних підсилення та перегрупування, ймовірно, не зможе продовжити масштабний наступ на Запоріжжя вздовж Дніпра, а також штурмувати Оріхівський район оборони Збройних Сил України. Тим більше, робити це ОДНОЧАСНО. Саме переведення та концентрація основних зусиль командування УВ "Днепр" та його 58-ї ЗВА, власне, на штурм самого Оріхова, очевидно, поки що не дає бажаного результату.

Передові частини та підрозділи противника так й не спроміглися, поки що, прорватися до самого міста. Адже, без попереднього захоплення Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки такий штурм у найближчому майбутньому малоймовірний.

Останні спроби російських військ все ж-таки досягти потрібного їм результату, очевидно, були успішно відбиті Збройними силами України. Цілком можливо, що 58-ма ЗВА противника намагатиметься повторити ці спроби найближчим часом, особливо з огляду на поступове нарощування сил і засобів пдв "вс рф" у її смузі.

Насправді, на "великому" Запорізькому напрямку лише російська 5-а ЗВА УВ "Восток" продовжує дуже й дуже повільно "повзти вперед". Більше того, супроводжуючи це "повзання" досить значними власними втратами.

Отже, гіпотетичний вихід російських військ на рубіж Малокатеринівка-Комишуваха (у смузі 58-ї ЗВА УВ "Днепра") та до Вільнянська(у смугах 5-ї або 36-ї ЗВА УВ "Восток"), як це, ймовірно, було задумано свого часу російським командуванням, очевидно, м’яко кажучи, "трохи затримується".

