Поворот ВС РФ к Селидово дает время на укрепление позиций ВСУ под Покровском, — Коваленко

Необходимость формирования южного фланга может затормозить продвижение врага в направлении Покровска, считает военный обозреватель. Это дает ВСУ драгоценное время для укрепления позиций.

Related video

Российские войска, выйдя на рубеж Гродовка-Новогродовка, практически поглотив последнюю, повернули к югу на Селидово. И это было вполне предсказуемо, так как выходя за границы Новогродовки, в то же время продолжая наступление на Покровск, оккупанты оказались бы в предельно неудобном и опасном положении из-за незащищенного южного фланга, пишет обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Сейчас же, в предельно неудобном и опасном положении могут оказаться подразделения Сил обороны в северной зоне Карловка-Невельское-Красногоровка-Зоряне.

Россияне начали интенсивные штурмовые действия на Мариновку-Михайловку-Селидово. В то же время, благодаря оккупации Мемрика они получили возможность прямого спуска через Лисовку на Горняк.

Важно

ВС РФ продвинулись в 6 населенных пунктах в Донецкой области, — Deepstate

Перезание трассы М-30 и южное продвижение оккупационных войск значительно осложнит положение украинских бойцов на Кураховском направлении, считает Коваленко.

"С другой стороны, необходимость формирования южного фланга затормозит продвижение в направлении на Покровск и может отсрочить саму, завершающую фазу наступательной операции", — отмечает он.

В то же время, формирование южного фланга потребует от оккупантов сосредоточения серьезного ресурса, который будет в этом процессе "сточен".

"Возле Селидово он уже стачивается и довольно-таки интенсивно", — подчеркивает обозреватель группы "ИС".

Необходимость российской оккупационной армии перераспределять ресурс без перегруппировки дает нашим войскам временной карт-бланш для укреплений позиций к Покровску и Мирнограду.

"Главное правильно воспользоваться этим карт-бланшем, который тоже не бесконечный", — резюмирует Александр Коваленко.

Что говорят в Генштабе

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, враг сосредотачивает на Покровском направлении свои основные наступательные усилия и ситуация остается напряженной. В течение прошлых суток, 28 августа, агрессор 59 раз атаковал украинские позиции. При этом в районах Новогродовки и Гродовки произошло более половины всех боестолкновений.

Напомним, аналитик и соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что военное командование на Покровском направлении в полной мере не владеет ситуацией на поле боя.

В то же время, как отмечал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, в ближайшее время быстрого продвижения ВС РФ в направлении Покровска ждать не стоит.