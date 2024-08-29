Поворот ЗС РФ до Селидового дає час на зміцнення позицій ЗСУ під Покровськом, — Коваленко

Необхідність формування південного флангу може загальмувати просування ворога в напрямку Покровська, вважає військовий оглядач. Це дає ЗСУ дорогоцінний час для зміцнення позицій.

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Російські війська, вийшовши на рубіж Гродівка-Новогродівка, практично поглинувши останню, повернули на південь на Селидове. І це було цілком передбачувано, оскільки, виходячи за межі Новогродівки, водночас продовжуючи наступ на Покровськ, окупанти опинилися б у вкрай незручному і небезпечному становищі через незахищений південний фланг, пише оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зараз же, в гранично незручному і небезпечному становищі можуть опинитися підрозділи Сил оборони в північній зоні Карлівка-Невельське-Красногорівка-Зоряне.

Росіяни почали інтенсивні штурмові дії на Маринівку-Михайлівку-Селидове. Водночас, завдяки окупації Мемрика, вони отримали можливість прямого спуску через Лисівку на Гірник.

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Перерізання траси М-30 і південне просування окупаційних військ значно ускладнить становище українських бійців на Курахівському напрямку, вважає Коваленко.

"З іншого боку, необхідність формування південного флангу загальмує просування в напрямку на Покровськ і може відтермінувати саму, завершальну фазу наступальної операції", — зазначає він.

Водночас формування південного флангу вимагатиме від окупантів зосередження серйозного ресурсу, який буде в цьому процесі "сточений".

"Біля Селидового він уже сточується і досить-таки інтенсивно", — підкреслює оглядач групи "ІС".

Необхідність російської окупаційної армії перерозподіляти ресурс без перегрупування дає нашим військам тимчасовий карт-бланш для укріплень позицій до Покровська і Мирнограда.

"Головне правильно скористатися цим карт-бланшем, який теж не нескінченний", — резюмує Олександр Коваленко.

Що кажуть у Генштабі

Як зазначають у Генеральному штабі ЗСУ, ворог зосереджує на Покровському напрямку свої основні наступальні зусилля і ситуація залишається напруженою. Протягом минулої доби, 28 серпня, агресор 59 разів атакував українські позиції. При цьому в районах Новогродівки та Гродівки сталася більша частина всіх бойових зіткнень.

Нагадаємо, аналітик і співзасновник DeepState Роман Погорілий вважає, що військове командування на Покровському напрямку повною мірою не володіє ситуацією на полі бою.

Водночас, як зазначав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький, найближчим часом швидкого просування ЗС РФ у напрямку Покровська чекати не варто.