Селидове не віддадуть, як Новогродівку. Які складнощі виникають у військ РФ у міру просування до Покровська
Селидове починає виконувати саме ту роль, яку не виконала нещодавно багатообіцяюча Новогродівка, зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко. Це місто стає для РФ міцним горішком, розгризти який буде дуже складно.
Селидове для окупантів виявилося куди міцнішим горішком, ніж Очеретине чи Новогродівка...
Основний напрямок, яким РОВ намагаються прорватися в Селидове, це східний — вулиця Берегова. Але тут є нюанс.
Вулиця йде південним берегом річки Солона, і перехід на північний берег можливий тільки вулицями Миру, Павлова і Козацькою. Але до них РОВ і близько ще не підійшли. А якщо й підійдуть, то не факт, що там залишаться переходи.
Також важливо розуміти, що вулицею Миру йде канал від шахти ім. Коротченка з териконом висотою 40 метрів. Коротченка з териконом висотою 40 метрів. Тобто, східний напрямок удару для РОВ має низку як мінімум природних і як максимум штучних перепон, які, на відміну від Новогродівки, використовуються на всі 100 своїх можливостей.
З північного напрямку РОВ зайшли в зону шахти "Росія", але подальше просування застопорилося водовідстійниками та штучними висотами — териконом Коротченка. При цьому захід у саме місто строго на північ із траси Е-50 по вулиці Лесі Українки з правого флангу підтискається каналом, з лівого — териконом Коротченка. І щоб зайти в Селидове з півночі, РОВ необхідно прорватися прямим коридором завдовжки 2,5 км, прострілюваним з висоти й вогневих точок. Такий собі — тир.
Зараз тиск на Селидове тільки наростає, але утримання цього укріпрайону СОУ обіцяє значно більшу результативність і значно більше виснаження РОВ, ніж напрямок Очеретино-Новогродівка.
Нині Селидове починає виконувати саме ту роль, яку по рубежу Гродівка-Новогродівка не виконала донедавна багатообіцяюча Новогродівка.
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