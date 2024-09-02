Селидове не віддадуть, як Новогродівку. Які складнощі виникають у військ РФ у міру просування до Покровська

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Селидове для окупантів виявилося куди міцнішим горішком, ніж Очеретине чи Новогродівка...

Основний напрямок, яким РОВ намагаються прорватися в Селидове, це східний — вулиця Берегова. Але тут є нюанс.

Вулиця йде південним берегом річки Солона, і перехід на північний берег можливий тільки вулицями Миру, Павлова і Козацькою. Але до них РОВ і близько ще не підійшли. А якщо й підійдуть, то не факт, що там залишаться переходи.

Також важливо розуміти, що вулицею Миру йде канал від шахти ім. Коротченка з териконом висотою 40 метрів. Коротченка з териконом висотою 40 метрів. Тобто, східний напрямок удару для РОВ має низку як мінімум природних і як максимум штучних перепон, які, на відміну від Новогродівки, використовуються на всі 100 своїх можливостей.

З північного напрямку РОВ зайшли в зону шахти "Росія", але подальше просування застопорилося водовідстійниками та штучними висотами — териконом Коротченка. При цьому захід у саме місто строго на північ із траси Е-50 по вулиці Лесі Українки з правого флангу підтискається каналом, з лівого — териконом Коротченка. І щоб зайти в Селидове з півночі, РОВ необхідно прорватися прямим коридором завдовжки 2,5 км, прострілюваним з висоти й вогневих точок. Такий собі — тир.

Зараз тиск на Селидове тільки наростає, але утримання цього укріпрайону СОУ обіцяє значно більшу результативність і значно більше виснаження РОВ, ніж напрямок Очеретино-Новогродівка.

Нині Селидове починає виконувати саме ту роль, яку по рубежу Гродівка-Новогродівка не виконала донедавна багатообіцяюча Новогродівка.

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