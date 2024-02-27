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ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ

Второй день третьего года большой войны. Ну что, уже все вчера припомнили, кто где был "в этот самый день два года назад", прошлись по воспоминаниям, отэмоционировали? Уже можем по-взрослому говорить о том, где мы сейчас и что нам светит впереди?

Итак, два года назад две страны вступили в эту войну одинаково неподготовленными.

Одна — потому что, вопреки всем предупреждениям и здравому смыслу, не верила в войну и вместо войны планировала жарить шашлыки на майских.

Вторая — потому что планировала не войну, а "специальную военную операцию", и вопреки здравому смыслу не ожидала от нас сопротивления.

Обе страны заплатили свою цену за неготовность.

Наша страна заплатила ее человеческими жизнями, притом жизнями лучших из нас — тех, кто в первые дни вторжения штурмовал военкоматы, хватал оружие везде, где мог, и с калашами в руках шел останавливать бронированную орду.

Орду встретило тотальное народное сопротивление, которое частично (да, только частично, потому что Украина — это не только столица, но также Мариуполь, Мелитополь, Херсон...) смогло компенсировать преступную безответственность руководителей и нашу неготовность.

Россия свою цену заплатила также жизнями ее лучших кадровых военных, того костяка армии, который теперь нуждается в восстановлении в течение поколения. Оплатила международной изоляцией и полной "нерукопожатностью" в цивилизованном мире. Заплатила санкциями, которые не дали мгновенного эффекта, но на самом деле уже запустили длительные необратимые процессы, которые российская экономика не способна нормально пережить. В конце концов, оплатила огромными запасами техники, оружия и бк, которые их промышленность неспособна восстановить, разве что за десятилетия (и то не факт).

Спецоперация с треском провалилась, и началась большая война.

И по мере ее развертывания обе стороны начали меняться.

Россияне начали нас уважать, признали действительно серьезным врагом. И начали воевать против нас как против серьезного врага.

Ордынские вожди определили эту войну для себя как экзистенциальную, где "пан или пропал". Или они победят нас и пройдут парадом по Крещатику, и тогда победа все спишет, а победителей никто не будет судить. Или же мы победим их, и тогда на России начнется смута, из которой кремлевским вождям лучшим выходом будет сдаться прокурорам в Гаагу. Впрочем, в российских реалиях дожить до Гааги не так просто, Пригожин тому свидетель.

Поэтому, как и положено в войне, ставкой в которой является выживание, российский режим вообще исключил такое понятие, как "приемлемая или неприемлемая цена", и готов использовать все имеющиеся ресурсы, вплоть до последнего солдата, снаряда или доллара.

Россия косо-криво, через задницу, но смогла провести самую большую мобилизацию со времен Второй мировой войны и досыпать на фронт полмиллиона мобиков одной волной, а дальше в течение года уже спокойно, без эксцессов набрать еще столько же.

Полмиллиона мобиков и мобилизованные строительные компании выкопали "линию Суровикина" и ценой больших потерь, но таки смогли в течение года выдержать наше наступление на эту линию. А когда мы выдохлись — перешли к контрнаступлению по всему фронту. Так, как они умеют — тупыми мясными штурмами, с огромными неоправданными потерями, но в итоге они снова продвигаются.

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Тем временем промышленность Мордора переведена на военные рельсы, 40% всего немаленького бюджета России идет на войну, военные заводы работают в три смены 24/7.

Правда, это все равно даже не компенсирует тех потерь, которые тем временем наносят орде наши защитники и защитницы, и разница между "дебетом и кредитом" ежемесячно растет, а в "бездонных запасах" уже все сильнее просвечивает днище (кому интересно, я подробно с цифрами разбирал это в сообщениях конца 2023 года, с тех пор ничего не изменилось).

Но на год-два войны этих запасов + производства еще точно хватит, возможно, даже на три (хоть точно не на десять-двадцать-тридцать и даже не на пять).

Но вот хватит ли нас?

Я сейчас не о ресурсах, вот их как раз у нас со временем преимущественно больше, а не меньше. Чего, к сожалению, не скажешь о воле к борьбе.

Похоже, что победы первого года войны сыграли с нами очень плохую и опасную шутку.

Мы почему-то решили, что главное уже позади, что раз мы один раз сорвали "СВО", а потом под Харьковом и Херсоном начали побеждать в полноценной войне, значит, все необходимое уже сделано, и дальше следует просто дождаться победы. "Ваш абонент разговаривает, и пока он разговаривает, Победа приближается!" (с) Киевстар...

Единая нация, объединенная в порыве тотального сопротивления орде, нация, где каждый жил этой войной, и если сам не брал в руки оружие, то делал все возможное, чтобы помочь братьям и сестрам с оружием, осталась в 2022-м году.

Мы поделились на армию, которая с каждым днем войны все лучше и лучше выполняет свою тяжелую боевую работу, но одновременно стачивается в процессе этой работы, и сытый спокойный тыл, который выстроил в условиях войны максимально возможный комфорт и не готов хоть немного этим комфортом поступиться.

А еще мы почему-то решили, что эту войну должны довоевать до победы те, кто пошел воевать в самом начале вторжения.

Мы придумали удобную мантру "верю в ВСУ", так, будто "ВСУ" — это не миллион мобиков, вчерашних таких же гражданских, как мы с вами, а некая прибывшая из космоса армия суперлюдей. Нам достаточно "верить" в эту суперармию, все остальное она сделает сама.

Целый год мы даже не упоминали слово "мобилизация", разве что в контексте приколов про российских "чмонь" — хотя с осени 2022, когда на России начался мобилизец, было очевидно как дважды два четыре, что нам придется выставить на фронт сопоставимое количество бойцов, а это означает большую мобилизацию.

Мы повторили наш горький опыт "жарки шашлыков", целый год вели себя, как в старой шутке про беременность — "я думала, оно само рассосется". Не рассосалось.

К концу 2023 года стало понятно, что так не работает. Мы наконец признали, что на фронте не хватает людей, потому что, во-первых, их все время было значительно меньше, чем врагов, а во-вторых, они не вечны, они выбывают как боевые и небоевые потери, теряют здоровье и тому подобное.

Мы признали это, и... ничего не делаем, чтобы это изменить.

Зато несколько месяцев пустых дебатов вокруг мобилизации высветили все те общественные болезни, которые удавалось не замечать на фоне начальных побед ВСУ.

Это абсолютная инфантильность значительной, если не подавляющей части общества, тупое нежелание видеть связь между правами и обязанностями. "Это государство ничего мне не дало, я никому ничего не обязан, зато я имею конституционные права бла-бла-бла" — этот хор голосов подонков звучит не маргинальным писком, а мейнстримным ревом возмущенной тыловой толпы. И в этом хоре сплетаются "мудрые" советы адвокатов, "размышления" журналистов, "предвыборные лозунги" политиков, и конечно же, хорошо знакомые нам, но до сих пор почему-то не заткнутые спецслужбами, голоса российской агентуры.

Из каждого утюга, включая высочайшие, звучит глупое, лишенное смысла словосочетание "справедливая мобилизация". При этом, под "справедливостью" почему-то подразумевается максимальная защита прав правонарушителей — уклонистов, зато справедливость в отношении тех, кто уже два года нас защищает, как-то "выносится за скобки".

Инфантильность социума должна была бы быть компенсирована взрослостью и ответственностью власти. Вместо этого мы уже несколько месяцев видим жалкий танец голой задницей на двух стульях — "как бы и войну не проиграть, и голоса уклонистов не потерять?..". В этом отвратительном танце слились в экстазе все ветви гражданской власти, властные и оппозиционные фракции. Все они так боятся потерять рейтинги, что, кажется, не замечают, как мы шаг за шагом теряем страну.

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Кабмин не способен банально отменить свое глуповатое постановление, принятое перед войной (!) осенью 2021-го, согласно которому ТЦК не имеет права проверять документы за пределами блок-постов. Да, это не про закон, это всего лишь постановление КМ — но его отмена будет "непопулярной", поэтому военкомов до сих пор можно посылать.

Так называемый "законопроект о мобилизации", который на самом деле им не является (кому интересно — смотрите чуть раньше мой подробный разбор документа), потому что вообще не усиливает ответственность уклонистов, никак не может пройти Раду, к нему предложено 4 тысячи (!) правок — и все они только об ослаблении и "защите прав" правонарушителей.

А другой законопроект, который таки предусматривает внесение изменений в Уголовный и Админ Кодексы, вообще не выносится даже на первое чтение.

Вечно сидеть на двух стульях не получится.

Этот год станет переломным в долгой войне на выносливость.

Скорее всего, ни одна из сторон в этом году не сподобится на решающую победу, но в какой-то момент станет понятно, что маятник больше не качается поочередно с одной стороны на другую и обратно. Вместо колебаний маятника возникнет камнепад, который, возможно, будет катиться неторопливо, но неустанно, и в четко определенном направлении — к победе. Или нашей, или над нами.

Вопреки Трампу, похоже, что снаряды к нам таки поедут и одна из ключевых проблем фронта будет решена в пределах месяца-двух.

За это же время россияне выдохнутся после месяцев мясных штурмов, и для нас откроется окно возможностей.

Откроется очередной, возможно, последний шанс переломить ход войны в нашу пользу. Но будет ли кому воспользоваться этой возможностью?

Окно возможностей не будет вечным. После так называемых "выборов" ничто не помешает россиянам повторить массовую мобилизацию осени 2022-го, и где-то под конец лета к нам снова припрутся полмиллиона свежих "чмонь".

К тому времени мы могли бы уже настолько изменить ход войны, что даже указанное пополнение орду бы не спасло — но для этого у нас такое же полумиллионное пополнение должно появиться раньше их.

Оно должно было бы формироваться уже, но вместо него под руководством российской агентуры формируется тотальное сопротивление мобилизации, а гражданская власть (в широком смысле — к сожалению, оппозиция ведет себя не лучше) демонстрирует инфантильность, популизм и импотентность, несовместимые с выживанием страны в большой войне.

Наши защитники и защитницы сделали свой выбор, теперь они просто делают свою очень тяжелую работу — воюют войну. Армии нечего добавить к этому, она и так выкладываются на максимуме. Выбор за нами, украинским тылом, за гражданской частью общества. И очень похоже, что мы делаем ошибочный выбор.

Это касается и главного вопроса — мобилизации людей, и второго по значению — мобилизации экономики и финансов.

Мы до сих пор укладываем тротуары плиточкой, финансируем новые клумбочки с цветочками, благоустраиваем парки (например, в Краматорске — это не тупая шутка, это статья расходов тамошнего бюджета-2024), предусматриваем в бюджете столицы 1% (прописью: один процент) расходов на оборону, зато строим стеклянный мостик в парке "Наталка", и даже что-то там говорим о метро на Троещину...

Нам понадобилось разбиться о "линию Суровикина", чтобы на десятом году войны понять важность фортификации. Мы вроде бы начали окопаться, но...

Но поскольку копают гражданские строительные компании, делают они это только там, где пока совсем спокойно, а не там, где хотя бы иногда "прилетает". Таким образом, заранее подготовленные вторая и третья линии обороны ждут наших защитников только очень далеко за действующей линией фронта, на "нуле" же приходится окапываться как все это время — лопатами, силами тех же людей, которые одновременно должны отражать вражеские атаки.

Впрочем, не факт, что и в глубоком тылу наши "линии Суровикина" станут реальностью, а не повторят судьбу печально известной "стены Яценюка". Ведь их будут не просто гражданские компании за гражданские бюджеты — их строят по законам мирного времени, через тендеры на "Прозорро", со всеми задержками и бюрократическими процедурами, которые из этого вытекают, со срывами сроков, многократными переносами конкурсов и тому подобное.

Если бы наши грантоеды — антикоры в свое время смогли "впарить" "Прозорро" россиянам, они были бы героями войны: ведь тогда орда никогда бы не построила "линию Суровикина" и наше наступление в прошлом году было бы триумфальной прогулкой на "Леопрадах" за кофе в Ялту... К сожалению, грантоеды умеют вредить только одной стране, своей собственной, поэтому линии обороны не будет не у орды, а у нас.

Итак, подводим итоги.

Из хорошего: несмотря на глупое "головокружение от успехов" первого года войны и практически прозевавшийся украинским тылом второй год, сверхусилия наших защитников дали свои результаты.

Ничего непоправимого еще не произошло, вражеская армия в далеко не лучшем состоянии, вражеские ресурсы не безграничны.

Мы до сих пор имеем шанс в этом году переломить ход войны в свою пользу, и сделать нашу победу пусть и не быстрой, но неизбежной.

Из плохого: армия сама по себе, без радикального изменения ситуации в тылу, вряд ли сможет дальше творить чудеса вопреки всему.

Украинский тыл стоит перед выбором: или радикально изменить свое отношение к войне, ментально вернуться в первый год войны, обеспечить армии большое пополнение людьми, а экономику мобилизовать на военные задачи — или же признать, что мы готовы проиграть войну, то есть готовы к российской оккупации (ведь никаких промежуточных вариантов и компромиссов нам орда не будет предлагать, пора оставить подобные иллюзии).

То, что я наблюдаю последние месяцы, как от гражданской власти, так и среди "простых граждан", значительно больше похоже на второй вариант. Однако опять же — опомниться еще не поздно.

Думаю, точка бифуркации, когда наш с вами выбор станет окончательным и необратимым, уже очень скоро.

Делаем то, что можем, и будет то, что будет. Слава Украине.

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