Росіяни пробиватимуться: дрони РФ ускладнюють логістику ЗСУ у Часовому Ярi

За словами пресофіцера 24-ї ОМБр, противник не може пройти до міста на Донбасі з флангів, а штурми в лоб — набагато складніші. Іноді штурми росіян відбуваються за допомогою бронетехніки, але більшість із них ЗСУ відбивають.

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Російські окупанти не припиняють спроби тиску на позиції українських захисників на Донбасі. Зокрема йдеться про місто Часів Яр, де через ворожі дрони ускладнена логістика. Про це в ефірі "Еспресо.TV" розповів пресофіцер 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін.

За його словами, бійці ЗС РФ намагаються штурмами взяти позиції українських захисників за каналом. Практично щодня вони використовують маленькі піхотні групи. Час від часу противник додатково застосовують техніку.

"На даний момент просування ворога не зафіксоване, наші хлопці утримують ділянку фронту канал Сіверський Донець — хороша оборонна споруда, котра надає таку можливість. В Часовому Ярі сама логістика через роботу дронів і розвідувальних, і ударних дуже ускладнена. Нашим хлопцям щодня скидають припаси, які їм потрібні: вода, їжа через дрони. Наші хлопці намагаються зайвий раз не показуватись на вулицях, особливо вдень", — заявив Андрій Полухін.

Окремо пресофіцер 24-ї ОМБр додав, що у росіян не виходить штурмувати місто з флангів, а штурмувати Часів Яр у лоб — набагато складніше. У результаті й виходить, що територіальних успіхів у ЗС РФ на цій ділянці не передбачається.

"Ми знаходимося прямо в самому місті, у нас своя невелика або велика, відносно чого порівнювати, своя ділянка, котру ми утримуємо. Теж на цій ділянці є переправа, але набагато складніше її штурмувати ворогу, знову ж таки, через деякі інші умови, які він сам собі і створив. В тому числі через руйнацію мікрорайону Новий, який там знаходився. Там немає практично укриття, де б він міг ставити собі безпечно техніку, або безпечно проводити механізовану атаку. Тому певно, що він буде намагатися або на півдні, або на півночі Часового Яру пробиватися, звісно, це не відміняє і спроб штурму в цілому в Часовому Ярі", — підсумував Андрій Полухін.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що російські війська за 8 км від Покровська проводять розвідку українських позицій. За словами аналітиків, офіцер української бригади на Покровському напрямку повідомив, що ЗСУ відступили з Новогродівки, щоб зберегти життя військовослужбовців. Це, ймовірно, свідчить про захоплення російськими військами населеного пункту.