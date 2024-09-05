ЗСУ повернули позиції під Донецьком: ЗС РФ просунулися біля Вугледара, — OSINT-дослідники (карта)

Геолоковані кадри підтвердили, що нещодавно ЗСУ відновили позиції у східній частині Максимільянівки Донецької області. ЗС РФ, своєю чергою, просуваються на північ від Парасковіївки.

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Сили оборони нещодавно відновили позиції на захід від Донецька на тлі російського наступу в цьому районі 4 вересня. Геолокаційні кадри за 4 вересня вказують на те, що українські сили нещодавно відновили позиції в східній частині Максимільянівки. Про це повідомляється у звіті "Інституту вивчення війни" від 4 вересня.

Представники військового командування України повідомили 3 вересня про те, що українські сили відбили механізовану атаку російських військ чисельністю близько роти в невказаному районі в напрямку Курахового. В українській бригаді, що діє на цьому напрямку, повідомили, що російські сили одночасно атакували з трьох напрямків. При цьому використовувалося загалом 10 бронемашин. Українська артилерія, міномети, дрони, а також вогонь зі стрілецької зброї пошкодили або знищили шість із цих машин, а міна пошкодила ще одну. 3 і 4 вересня російські війська продовжили наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки.

Карта DeepState: Максимільянівка

Просування російських військ

Карта DeepState: бої в районі Вугледара

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька на тлі наступальних операцій у цьому районі 4 вересня. Геолокаційні кадри за 4 вересня вказують на просування на північ від Парасковіївки (на північний схід від Вугледара вздовж дороги Т-0524) під час посиленого російського механізованого наступу чисельністю близько роти. Інші геолокаційні кадри за 4 вересня показують, що війська РФ просунулися вздовж шосе Велика Новосілка — Павлівка Т-0509 на південний схід від Пречистівки (на захід від Вугледара). Міноборони РФ та інші російські джерела заявили, що війська РФ захопили Пречистівку і просунулися в полях на захід від населеного пункту, але в ISW не знайшли візуальних доказів того, що російські сили діють у межах населеного пункту. Російські провоєнні блогери також заявили про просування військ у районі Мильного ставка на південь від Водяного. ISW, знову ж таки, не знайшли тому візуальних підтверджень. Російські війська продовжували атакувати поблизу Костянтинівки (на північний схід від Вугледара), Водяного, Вугледара і Пречистівки 3 і 4 вересня.

Низка російських військкорів заявила, що ЗС РФ посилили артилерійські обстріли Вугледара, але стверджували також, що не слід проводити лобові штурми в районі Павлівка — Вугледар, оскільки 2023 року в цьому районі російські сили вже вели важкі й марні атаки.

Інші російські джерела повідомили, що ЗС РФ намагаються витіснити українські війська з позицій на північ від Приютного (на південь від Великої Новосілки).

Нагадаємо, що у Forbes вийшла публікація про те, що Україна модернізувала секретну зброю Другої світової.

Також повідомлялося, що строковик із Курська розповів про український полон.