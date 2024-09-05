На рівні з ядерною бомбою: Україна модернізувала секретну зброю Другої світової, — ЗМІ

За словами російського блогера UAV Developer, йдеться про детонатори для безпілотних бомб, які мають лазерний датчик і спрацьовують безконтактно. При цьому у Росії найближчим часом немає шансів створити щось подібне через наявну систему закупівель.

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Україні вдалося оновити секретну зброю, яка використовувалася за часів Другої світової війни. Тепер вона стала ще більш смертоносною. Про це йдеться у статті Forbes.

Автори матеріалу посилаються на російського блогера UAV Developer, який поділився повідомленням про те, що ЗСУ почали використовувати детонатори для безпілотних бомб із лазерним датчиком для вимірювання відстані до цілі. Це озброєння може спрацювати на будь-якій бажаній відстані від цілі.

"Той, у кого була лазерна рулетка, знає, про що я говорю", — писав російський блогер.

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Оновлена зброя українців: що про неї відомо

UAV Developer описував українську "секретну зброю" як простий пристрій, у якому особливо немає технологічної магії, однак якщо дивитися на досвід Другої світової війни, то вона може бути досить ефективною. При цьому система закупівель у Росії не дає змоги отримати противнику щось подібне.

Україні вдалося вдосконалити секретну зброю Другої світової війни Фото: Forbes

Українська сторона проявила талант, продовжують автори матеріалу, і створила нові детонатори для старої зброї. Один із найяскравіших прикладів — Johnny або Jonik, встановлений на радянських протитанкових мінах PTM-3.

Оригінальний детонатор спрацьовував тільки тоді, коли по ньому проїжджав танк або інша бронетехніка, а ось у Johnny стоїть спеціальний магнітометр та акселерометр, які можуть активувати міну будь-якої миті, коли великий металевий об'єкт перебуває поруч. Тобто не обов'язково вступати в контакт. Акселерометр означає, що будь-яка спроба зрушити міну з місця приводить її в дію.

Аналітик Рой на своїй сторінці в соціальній мережі Х також писав про кілька нових детонаторів, які пов'язані з українцями. Безпілотники здатні встановити цей вид зброї на тих дорогах, які розташовані далеко від лінії фронту.

"Україна вже кілька місяців систематично мінує російські логістичні маршрути на глибину до 15 км різними протитранспортними мінами. Вони роблять це вночі за допомогою важких безпілотників, де вони мають бути дуже ефективні для знищення легких транспортних засобів, поки, імовірно, не будуть розміновані наступного дня", — писав аналітик Рой.

У Forbes пишуть, що такий лазерний детонатор — крок вперед за рівнем складності. Хоча він може бути використаний для міни, що перебуває поза маршрутом, цей тип асоціюється з прямими ударами по цілях як у повітрі, так і на землі, будучи варіантом класичного безконтактного детонатора.

Секретна зброя Другої світової війни: особливість

Безконтактний детонатор стоїть в одному ряду з радаром і атомною бомбою, які змінили хід Другої світової війни. Спочатку цю зброю не можна було називати своїм ім'ям, тому детонатор називали VT або "детонатор змінного часу", тим самим надаючи фальшиве уявлення про його роботу.

"Снаряд, який відчуває ціль і вибухає поруч, ефективніший за той, що вибухає тільки в разі влучання. Важко уразити рухомі повітряні цілі, тому снаряд, який вибухає щоразу, коли перебуває в межах смертельної дальності, є величезним поліпшенням. Проти наземних цілей снаряд, який вибухає під час влучання в бруд, витрачає більшу частину своєї вибухової сили на риття воронки, і більша частина осколків витрачається даремно. Повітряні вибухи, що обсипають землю осколками, набагато більш смертоносні", — йдеться в повідомленні далі.

При цьому, якби німцям за часів Другої світової війни вдалося б розробити цей вид озброєння раніше і вони б почали використовувати детонатори на пів року раніше, ніж друга сторона конфлікту, це призвело б до надзвичайних наслідків і, можливо, хід протистояння змінився б.

Одна зі зброї, яка змінила хід Другої світової війни Фото: U.S. Army

Дешева та надійна лазерна зброя на війні

Лазерний прилад можна придбати менш ніж за 20 доларів, що робить його дешевим і надійним. Саме цю технологію могла застосувати українська сторона, писав російський блогер.

"Мікроконтролер ATmega328, підсилювач напруги, МОП-транзистори — все стандартно. На що варто звернути увагу — (українці) абсолютно правильно йдуть шляхом електрифікації боєприпасів", — писав UAV Developer.

У російської сторони не просто немає нічого, що було б схоже на лазерний детонатор, але, судячи з усього, найближчим часом і не буде. Блогер UAV Developer вважає, що люди, які керують процесом закупівель — ідіоти. Йому відомо щонайменше про чотири випадки, коли люди приносили в Міноборони схожі вироби, але всі вони були відхилені через "складні електронні системи".

"Хоча новий український пристрій може не відповідати стандартам Пентагону щодо надійності, міцності та безпеки, він надає нові цінні можливості. Ці детонатори зроблять протипіхотні удари, які завдають безпілотні бомби та БПЛА, значно смертоноснішими. Вони також, імовірно, будуть використовуватися на нових безпілотниках-перехоплювачах, щоб значно підвищити шанси на ураження. А українські інженери працюватимуть над наступним проєктом з використання дешевої, потужної та легкодоступної електроніки", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, 3 вересня повідомлялося, що на Заході здивовані українським дроном-вогнеметом, який здатний вражати різні російські об'єкти. Як ідеться в матеріалі Forbes, експерти назвали дрон-вогнемет новою термітною зброєю і поставили під сумнів його легальність. Також вони вважають, що він може істотно вплинути на моральний дух росіян.