"Пора спустити з повідка": експерт назвав зброю, якої найбільше бояться літаки ЗС РФ

За словами військового оглядача Девіда Екса, ATACMS дуже точні і рухаються зі швидкістю, що перевищує 3 Маха, що робить їх дуже складними для перехоплення.

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Російські ВПС бояться ракет ATACMS більше, ніж будь-якої іншої зброї. Про це у статті для The Telegraph написав військовий оглядач Девід Екс.

За його словами, ATACMS дуже точні і рухаються зі швидкістю, що перевищує 3 Маха, що робить їх дуже складними для перехоплення. Через це Росія була змушена перекинути свою авіацію вглиб тилу, щоб ракети не могли до неї дістати.

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Експерт зазначив, що адміністрація президента США Джо Байдена має сприймати літню передислокацію російських літаків і вертольотів як ознаку того, що вона може послабити свій контроль над застосуванням Україною ATACMS. Однак з точки зору Білого дому, США балансують між двома пріоритетами. Перший — це допомога Україні, а другий — не допущення ядерного удару з боку Росії.

Екс заявив, що навіть дрібномасштабний "тактичний" атомний удар може спровокувати більш масштабний ядерний обмін, що може покласти край людській цивілізації. Цього Байден намагається уникнути.

"Я турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", — сказав він.

Щоправда, як зазначив експерт, ніхто не знає напевно, чи завдасть російський президент Володимир Путін ядерного удару по Україні та за яких обставин це може статися. Не допомагає й те, що російські чиновники часто погрожують застосувати ядерну зброю в Україні. Важко відрізнити "хвастощі" від реальних загроз.

Водночас, як заявив експерт, той факт, що Росія перекинула авіацію заздалегідь, свідчить про те, що командування окупантів уже передбачили удари, але ядерну зброю ніхто не застосував.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія відвела 90% своїх літаків на відстань, де їх не зможуть вразити ATACMS. За словами високопоставленого американського чиновника, наразі запуск ATACMS по російській території матиме мінімальний вплив.

Раніше військовий експерт Володимир Фесенко назвав дві умови для проведення мирних переговорів із РФ. Він зазначив, що слід дочекатися виборів президента США і стабілізації військової ситуації. Водночас у президента України Володимира Зеленського інше бачення на переговори з РФ.