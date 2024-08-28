"Пора спустить с поводка": эксперт назвал оружие, которого больше всего боятся самолеты ВС РФ

По словам военного обозревателя Дэвида Экса, ATACMS очень точны и движутся со скоростью, превышающей 3 Маха, что делает их очень сложными для перехвата.

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Российские ВВС боятся ракет ATACMS больше, чем любого другого оружия. Об этом в статье для The Telegraph написал военный обозреватель Дэвид Экс.

По его словам, ATACMS очень точны и движутся со скоростью, превышающей 3 Маха, что делает их очень сложными для перехвата. Из-за этого Россия была вынуждена перебросить свою авиацию вглубь тыла, чтобы ракеты не могли до нее достать.

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Эксперт отметил, что администрация президента США Джо Байдена должна воспринимать летнюю передислокацию российских самолетов и вертолетов как признак того, что она может ослабить свой контроль над применением Украиной ATACMS. Однако с точки зрения Белого дома, США балансируют между двумя приоритетами. Первый — это помощь Украине, а второй — не допущение ядерного удара со стороны России.

Экс заявил, что даже мелкомасштабный "тактический" атомный удар может спровоцировать более масштабный ядерный обмен, который может положить конец человеческой цивилизации. Этого Байден пытается избежать.

"Я беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", — сказал он.

Правда, как отметил эксперт, никто не знает наверняка, нанесет ли российский президент Владимир Путин ядерный удар по Украине и при каких обстоятельствах это может произойти. Не помогает и то, что российские чиновники часто угрожают применить ядерное оружие в Украине. Трудно отличить "бахвальство" от реальных угроз.

При этом, как заявил эксперт, тот факт, что Россия перебросила авиацию заранее, говорит о том, что командование оккупантов уже предсказали удары, но ядерное оружие никто не применил.

Ранее СМИ сообщали, что Россия отвела 90% своих самолетов на расстояние, где их не смогут поразить ATACMS. По словам высокопоставленного американского чиновника, пока запуск ATACMS по российской территории будет иметь минимальное влияние.

Ранее военный эксперт Владимир Фесенко назвал два условия для проведения мирных переговоров с РФ. Он отметил, что следует дождаться выборов президента США и стабилизации военной ситуации. Вместе с тем у президента Украины Владимира Зеленского другое видение на переговоры с РФ.