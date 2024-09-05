На уровне с ядерной бомбой: Украина модернизировала секретное оружие Второй мировой, — СМИ

По словам российского блогера UAV Developer, речь идет о взрывателях для беспилотных бомб, которые имеют лазерный датчик и срабатывают бесконтактно. При этом у России в ближайшее время нет шансов создать что-то подобное из-за имеющейся системы закупок.

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Украине удалось обновить секретное оружие, которое использовалось во времена Второй мировой войны. Теперь оно стало еще более смертоносным. Об этом говорится в статье Forbes.

Авторы материала ссылаются на российского блогера UAV Developer, который поделился сообщением о том, что ВСУ начали использовать взрыватели для беспилотных бомб с лазерным датчиком для измерения расстояния до цели. Это вооружение может сработать на любом желаемом расстоянии от цели.

"Любой, у кого была лазерная рулетка, знает, о чем я говорю", — писал российский блогер.

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Обновленное оружие украинцев: что о нем известно

UAV Developer описывал украинское "секретное оружие" как простое устройство, в котором особо нет технологической магии, однако если смотреть на опыт Второй мировой войны, то оно может быть достаточно эффективным. При этом система закупок в России не позволяет получить противнику что-то подобное.

Украине удалось усовершенствовать секретное оружие Второй мировой войны Фото: Forbes

Украинская сторона проявила талант, продолжают авторы материала, и создатели новые взрыватели для старого оружия. Один из самых ярких примеров — Johnny или Jonik, установленный на советских противотанковых минах PTM-3.

Оригинальный взрыватель срабатывал только тогда, когда по нему проезжал танк или другая бронетехника, а вот в Johnny стоит специальный магнитометр и акселерометр, которые могут активировать мину в любой момент, когда крупный металлический объект находится рядом. То есть не обязательно вступать в контакт. Акселерометр означает, что любая попытка сдвинуть мину с места приводит ее в действие.

Аналитик Рой на своей странице в социальной сети Х также писал о нескольких новых взрывателях, которые связаны с украинцами. Беспилотники способны установить этот вид оружия на тех дорогах, которые расположены далеко от линии фронта.

"Украина уже несколько месяцев систематически минирует российские логистические маршруты на глубину до 15 км различными противотранспортными минами. Они делают это ночью с помощью тяжелых беспилотников, где они должны быть очень эффективны для уничтожения легких транспортных средств, пока, предположительно, не будут разминированы на следующий день", — писал аналитик Рой.

В Forbes пишут, что такой лазерный взрыватель — шаг вперед по уровню сложности. Хотя он может быть использован для мины, находящейся вне маршрута, этот тип ассоциируется с прямыми ударами по целям как в воздухе, так и на земле, являясь вариантом классического бесконтактного взрывателя.

Секретное оружие Второй мировой войны: особенность

Бесконтактный взрыватель стоит в одной ряду с радаром и атомной бомбой, которые изменили ход Второй мировой войны. Изначально это оружие нельзя было называть своим именем, поэтому взрыватель называли VT или "взрыватель переменного времени", тем самым предоставляя фальшивое представление про его работу.

"Снаряд, который чувствует цель и взрывается рядом, более эффективен, чем тот, который взрывается только при попадании. Трудно поразить движущиеся воздушные цели, поэтому снаряд, который взрывается всякий раз, когда находится в пределах смертельной дальности, является огромным улучшением. Против наземных целей снаряд, который взрывается при попадании в грязь, тратит большую часть своей взрывной силы на рытье воронки, и большая часть осколков уходит впустую. Воздушные взрывы, осыпающие землю осколками, гораздо более смертоносны", — говорится в сообщении далее.

При этом, если бы немцам во времена Второй мировой войны удалось бы разработать этот вид вооружения раньше и они бы начали использовать взрыватели на полгода раньше, чем вторая сторона конфликта, это привело бы к чрезвычайным последствиям и возможно ход противостояния изменился бы.

Одно из оружий, которое изменило ход Второй мировой войны Фото: U.S. Army

Дешевое и надежное лазерное оружие на войне

Лазерный прибор можно приобрести менее, чем за 20 долларов, что делает его дешевым и надежным. Именно эту технологию могла применить украинская сторона, писал российский блогер.

"Микроконтроллер ATmega328, усилитель напряжения, МОП-транзисторы — все стандартно. На что стоит обратить внимание — (украинцы) абсолютно правильно идут по пути электрификации боеприпасов", — писал UAV Developer.

У российской стороны не просто нет ничего, что было бы похоже на лазерный взрыватель, но, по всей видимости, в ближайшее время и не будет. Блогер UAV Developer считает, что люди, которые управляют процессом закупок — идиоты. Ему известно минимум о четырех случаях, когда люди приносили в Минобороны похожие изделия, но все они были отклонены из-за "сложных электронных систем".

"Хотя новое украинское устройство может не соответствовать стандартам Пентагона по надежности, прочности и безопасности, оно предоставляет новые ценные возможности. Эти взрыватели сделают противопехотные удары, наносимые беспилотными бомбами и БПЛА, значительно более смертоносными. Они также, вероятно, будут использоваться на новых беспилотниках-перехватчиках, чтобы значительно повысить шансы на поражение. А украинские инженеры будут работать над следующим проектом по использованию дешевой, мощной и легкодоступной электроники", — подытожили авторы материала.

Напомним, 3 сентября сообщалось, что на Западе удивлены украинским дроном-огнеметом, который способен поражать различные российские объекты. Как говорится в материале Forbes, эксперты назвали дрон-огнемет новым термитным оружием и подвергли сомнению его легальность. Также они считают, что он может оказать существенное влияние на моральный дух россиян.