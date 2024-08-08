"Спостерігаємо емоційні дії з боку росіян": речниця 14-ї ОМБр про Куп'янський напрямок

За словами Надії Замриги, російські окупанти постійно проводять штурмові дії на Куп'янському напрямку, а у разі невдачі завдають ударів по населених пунктах регіону.

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На Куп'янському напрямку ситуація залишається складною, хоч і контрольованою. Ворог продовжує штурмувати, а коли не виходить знайти слабкі місця в обороні ЗСУ — скаженіє та починає завдавати ударів по населених пунктах. Про це розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига в етері телеканалу "Еспресо".

За її словами, російські окупанти постійно проводять штурмові дії на Куп'янському напрямку, пробують знайти слабкі місця, але поки їм це не вдалося.

"Коли йому це не вдається, тоді спостерігаємо емоційні дії з боку росіян. Тобто ворог починає бити по населених пунктах за Осколом. Потерпають Петропавлівка, Синьківка, Куп'янськ та навколишні села", — заявила Замрига, додавши, що ворог використовує для ударів артилерію та керовані авіаційні бомби.

Вона додала, що бійці бригади знищили російську БМ-21 "Град", яка недавно била по позиціях українських військових на цьому напрямку. Завдяки аеророзвідки її вчасно помітили, а оператори FPV-дронів успішно відпрацювали по ворожій техніці.

"Це дуже важка, складна й небезпечна робота багатьох підрозділів", — наголосила Замрига.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 16:00 8 серпня на Куп’янському напрямку російські підрозділи один раз намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Синьківки, а такі дії успіху не мали.

Куп'янський напрямок на карті DeepState Фото: скриншот

Нагадаємо, що Силам оборони вдалося подекуди призупинити російських військових на Покровському напрямку Донецької області. За словами українського військовослужбовця Станіслава Бунятова, активність противника не зменшується.

6 серпня військовий експерт Сергій Грабський повідомив, що ЗС РФ здійснюють поступові "голчасті" просування, для цього вони уникають відкритих просторів і діють невеликими групами на Покровському напрямку Донецької області. Він зауважив, що окупанти можуть дозволити собі значні втрати.