Поименно установлено гибель более 70 тысяч российских военных в Украине, — росСМИ

В 2022 году типичному погибшему военнослужащему из РФ было около 21 года, и он был контрактником, служившим в спецназе, ВДВ или морской пехоте. Сейчас, как пишут журналисты, на фронт отправляются мужчины в возрасте 40-60 лет и без специальной подготовки.

Related video

Журналисты установили имена более 70 000 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает российская служба Би-би-си, которая совместно с изданием "Медиазона" провели поименный подсчет потерь ВС РФ на основе открытых данных.

Журналисты отмечают, что в последнее время среднестатистический портрет российского бойца сильно изменился.

"Если в 2022 году типичному военнослужащему, чья гибель была подтверждена Би-би-си, было около 21 года, и он был контрактником, служившим в элитных подразделениях: спецназе, ВДВ или морской пехоте, то сегодня на фронт все чаще отправляются мужчины в возрасте 40, 50 и даже 60 лет, зачастую без боевого опыта и специальной подготовки", – отмечается в материале.

Журналисты установили, что на войне погиб минимум 13 781 доброволец — то есть 20% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны. С сентября 2024 года потери добровольцев стали превышать потери других категорий участников войны, в том числе заключенных (19% всех установленных смертей) и мобилизованных (13%).

С октября 2023 года фиксируется резкий и стабильный рост потерь среди добровольцев. По времени это совпало с началом новой волны российского наступления на Авдеевку. При этом потери среди мобилизованных и среди заключенных остались на том же уровне.

Сейчас на войне чаще всего погибают российские добровольцы в возрасте от 42 до 50 лет — таких в списке 4 100 человек, что составляет 30% всех погибших в этой категории. Самому старому погибшему добровольцу был 71 год, а всего на войне погибли 250 добровольцев в возрасте старше 60 лет.

Кроме того, подсчитано, что с начала вторжения Россия потеряла в Украине 4 104 офицера, включая 7 генералов и еще 458 человек в звании от подполковника и выше.

Журналисты совместно с волонтерами отслеживают погибших, ориентируясь на сообщения в СМИ, заявления местных администраций, публикации родственников в социальных сетях и данные с кладбищ, поэтому реальное число погибших может быть значительно выше, в диапазоне от 107 864 до 155 804 человек, погибших в бою.

Если же включить в список тех, кто воевал против Украины с 2014 года, в составе подразделений т.н. ЛДНР, то число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 129 000 до 180 000 военных, отмечается в исследовании.

В начале этой недели Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке оценил число погибших с российской стороны в 200 тысяч человек.

Тем временем в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что с 24.02.22 по 20.09.24 общие боевые потери противника ориентировочно составили около 639 480 человек, то есть в десять раз больше, чем смогли обнаружить российские журналисты в открытых источниках.

Напомним, президент России Владимир Путин хочет довести численность военнослужащих до 2,38 млн человек и таким образом ВС РФ станет второй по величине армией в мире после Китая. Однако Москве будет трудно обеспечить ресурсами такое огромное количество солдат.

Также Фокус писал, что украинский аналитик Евгений Истребин исследовал информацию о выплатах россиянам, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Он выяснил, что в некоторых регионах выплаты таким людям выросли в десятки раз, например, в Краснодарском крае новобранцам давали по 12 тыс. долларов в эквиваленте.