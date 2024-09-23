Бояться мобілізації: РФ використовує в штурмових підрозділах курсантів і строковиків, — Братчук

За словами спікера Української добровольчої армії "Південь", некрологи, які час від часу потрапляють у мережу, є доказами того, що Кремль продовжує використовувати молодих бійців на полі бою. На них тиснуть і обіцяють великі гроші.

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Росія почала використовувати в штурмових підрозділах курсантів і переведених на контракт строковиків. Це заміна загальної мобілізації. Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, противник використовує в штурмових групах курсантів вищих навчальних закладів усієї країни, а строковиків, практично одразу після "учебки", змушують підписати контракт. Є кілька доказів цьому.

"І ті некрологи рідкісні, які потрапляють в інформаційне поле, про це свідчать. Багатьох строковиків намагаються росіяни переводити на контракт. Це найлегший шлях — під тиском, обіцянкою великих грошей. Два-три місяці прослужив строковиком, показали, що таке автомат — переводять на контракт і відправляють у піхоту на територію нашої країни, у ті штурмові групи, які, як ми пам'ятаємо, діють по всій лінії фронту. Їх багато, вони знищуються", — заявив Сергій Братчук.

Окремо спікер Української добровольчої армії "Південь" додав, що з цього можна зробити кілька висновків. Перший полягає в тому, що в Росії є безліч варіантів поповнення військ, а другий свідчить про те, що ресурси у ворога не нескінченні, а загальну мобілізацію Кремль проводити боїться.

"Ми бачимо сьогодні, що той ресурс, про який ми говоримо, насамперед у людях, він дійсно вичерпний. Якщо говорити і щодо озброєння, ворог дійсно все кинув на фронт. Можливо, є засоби ППО на охорону Кримського мосту. Упевнений, це не допоможе. А ситуація в глибині Російської Федерації показує, що засобів ППО там уже катастрофічно не вистачає", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що в розвідці Британії проаналізували здатність російського президента Володимира Путіна збільшити армію. Аналітики нагадали, що це третій подібний указ Москви з моменту початку повномасштабної війни. Великі втрати та проблеми з призовом перешкоджатимуть планам Кремля.

20 вересня повідомлялося, що росЗМІ поіменно встановили загибель понад 70 тисяч російських військових в Україні. У 2022 році типовому загиблому військовослужбовцю з РФ було близько 21 року, і він був контрактником, який служив у спецпризначенцях, ВДВ або морській піхоті. Зараз, як пишуть журналісти, на фронт вирушають чоловіки віком 40-60 років і без спеціальної підготовки.