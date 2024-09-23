Боятся мобилизации: РФ использует в штурмовых подразделениях курсантов и срочников, — Братчук

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", некрологи, которые время от времени попадают в сеть, являются доказательствами того, что Кремль продолжает использовать молодых бойцов на поле боя. На них давят и обещают большие деньги.

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Россия начала использовать в штурмовых подразделениях курсантов и переведенных на контракт срочников. Это замена всеобщей мобилизации. Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, противник использует в штурмовых группах курсантов высших учебных заведений всей страны, а срочников, практически сразу после "учебки" вынуждают подписать контракт. Есть несколько доказательств этому.

"И те некрологи редкие, которые попадают в информационное поле, об этом свидетельствуют. Многих срочников пытаются россияне переводить на контракт. Это самый легкий путь — под давлением, обещанием больших денег. Два-три месяца прослужил срочником, показали, что такое автомат — переводят на контракт и отправляют в пехоту на территорию нашей страны, в те штурмовые группы, которые, как мы помним, действуют по всей линии фронта. Их много, они уничтожаются", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно спикер Украинской добровольческой армии "Юг" добавил, что с этого можно сделать несколько выводов. Первый заключается в том, что у России есть множество вариантов пополнения войск, а второй свидетельствует о том, что ресурсы у врага не бесконечные, а всеобщую мобилизацию Кремль проводить боится.

"Мы видим сегодня, что тот ресурс, о котором мы говорим, прежде всего в людях, он действительно исчерпаем. Если говорить и по вооружению, враг действительно все бросил на фронт. Возможно, есть средства ПВО на охрану Крымского моста. Уверен, это не поможет. А ситуация в глубине Российской Федерации показывает, что средств ПВО там уже катастрофически не хватает", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что в разведке Британии проанализировали способность российского президента Владимира Путина увеличить армию. Аналитики напомнили, что это третий подобный указ Москвы с момента начала полномасштабной войны. Большие потери и проблемы с призывом будут препятствовать планам Кремля.

20 сентября сообщалось, что росСМИ поименно установили гибель более 70 тысяч российских военных в Украине. В 2022 году типичному погибшему военнослужащему из РФ было около 21 года, и он был контрактником, служившим в спецназе, ВДВ или морской пехоте. Сейчас, как пишут журналисты, на фронт отправляются мужчины в возрасте 40-60 лет и без специальной подготовки.