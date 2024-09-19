"Проблемы с набором": в разведке Британии проанализировали способность Путина увеличить армию

Аналитики напомнили, что это третий подобный указ российского президента Владимира Путина с момента начала полномасштабной войны. Большие потери и проблемы с призывом будут препятствовать планам Кремля.

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В середине сентября российский президент Владимир Путин принял решение увеличить численность армии на 180 тысяч граждан. В отчете разведки Минобороны Великобритании проанализировали решение противника от 19 сентября.

Указ российского главы государства вступит в силу лишь в декабре этого года и в результате это приведет к тому, что численность вражеской армии может достигнуть 1,5 миллиона человек. Это уже третий подобный указ, который был подписан в Кремле с начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года.

Стремление РФ увеличить численность войск хорошо известно, отмечают аналитики. Еще в декабре 2022 года Сергей Шойгу, который тогда занимал должность министра обороны, призывал Владимира Путина подписать такой указ.

"Россия, вероятно, увеличит количество и численность подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть из дополнительных 180 000 человек. Несмотря на заявленное намерение расширить свои силы, вероятно, что этому стремлению будут препятствовать продолжающиеся тяжелые потери в конфликте с Украиной и проблемы с набором личного состава", — говорится в сообщении.

В британской разведке проанализировали решение Путина увеличить численность армии Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 19 сентября сообщалось, что Владимир Путин набирает в ВС РФ 180 тысяч человек, но не сможет их обеспечить, о чем написали в Business Insider. Такие амбиции могут нанести ущерб экономике Москвы. Благодаря такому увеличению армия РФ может стать второй по величине в мире после армии Китая.