"Проблеми з набором": у розвідці Британії проаналізували здатність Путіна збільшити армію

Аналітики нагадали, що це третій подібний указ російського президента Володимира Путіна з моменту початку повномасштабної війни. Великі втрати та проблеми з призовом перешкоджатимуть планам Кремля.

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У середині вересня російський президент Володимир Путін ухвалив рішення збільшити чисельність армії на 180 тисяч громадян. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії проаналізували рішення противника від 19 вересня.

Указ російського глави держави набуде чинності лише в грудні цього року і в результаті це призведе до того, що чисельність ворожої армії може сягнути 1,5 мільйона осіб. Це вже третій подібний указ, який було підписано в Кремлі від початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.

Прагнення РФ збільшити чисельність військ добре відоме, зазначають аналітики. Ще в грудні 2022 року Сергій Шойгу, який тоді обіймав посаду міністра оборони, закликав Володимира Путіна підписати такий указ.

"Росія, ймовірно, збільшить кількість і чисельність підрозділів у своїх сухопутних військах, щоб розмістити більшу частину з додаткових 180 000 осіб. Попри заявлений намір розширити свої сили, ймовірно, що цьому прагненню перешкоджатимуть тривлі важкі втрати в конфлікті з Україною і проблеми з набором особового складу", — йдеться в повідомленні.

У британській розвідці проаналізували рішення Путіна збільшити чисельність армії Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 19 вересня повідомлялося, що Володимир Путін набирає до ЗС РФ 180 тисяч осіб, але не зможе їх забезпечити, про що написали в Business Insider. Такі амбіції можуть завдати шкоди економіці Москви. Завдяки такому збільшенню армія РФ може стати другою за величиною у світі після армії Китаю.