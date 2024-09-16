Путін збільшив кількість російських військових: скільки тепер налічуватимуть ЗС РФ

Останній раз президент РФ збільшував чисельність своїх військ минулого року.

Related video

Президент Російської Федерації Володимир Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ до 2 мільйонів 389 тисяч осіб. Відповідний документ публікують російські медіа.

"Путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил до 2 млн 389 тисяч осіб, серед них 1,5 млн військовослужбовців", — зазначили там.

Указ про збільшення російських військ

Там додали, що останнього разу штатну чисельність збільшували у грудні 2023 року. Тоді вона склала 2 209 130 осіб, у тому числі 1 320 000 військових.

Російська армія: що відомо

Додамо, що, відповідно до наявної в публічному доступі інформації, щомісячно до лав збройних сил РФ долучається різними способами близько 30 тисяч осіб. В планах окупантів зібрати 300 дивізій, тобто дві повноцінні армії приблизно на 500 тисяч солдатів. Однак для формування загальної військової армії потрібен час — її потрібно підготувати, оснастити та передислокувати.

Загалом для відкриття окупантами другого фронту потрібно 500 тисяч. Тому очікується, що мобілізація в Росії триватиме доволі довго. Однак слід зазначити, що Міноборони ніколи повноцінно не опікувалось підготовкою солдатів. Тому час на сколочення нової армії може й скоротитися.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ набагато більш забезпечена в плані ресурсів. Мова йшла як про особовий склад, так і про військову техніку ЗС РФ.