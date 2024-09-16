Путин увеличил количество российских военных: сколько теперь будут насчитывать ВС РФ

Последний раз президент РФ увеличивал численность своих войск в прошлом году.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 миллионов 389 тысяч человек. Соответствующий документ публикуют российские медиа.

"Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тысяч человек, среди них 1,5 млн военнослужащих", — отметили там.

Указ об увеличении российских войск

Там добавили, что последний раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года. Тогда она составила 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Российская армия: что известно

Добавим, что, согласно имеющейся в публичном доступе информации, ежемесячно в ряды вооруженных сил РФ приобщается различными способами около 30 тысяч человек. В планах оккупантов собрать 300 дивизий, то есть две полноценные армии примерно на 500 тысяч солдат. Однако для формирования общей военной армии нужно время — ее нужно подготовить, оснастить и передислоцировать.

Всего для открытия оккупантами второго фронта нужно 500 тысяч. Поэтому ожидается, что мобилизация в России продлится довольно долго. Однако следует отметить, что Минобороны никогда полноценно не занималось подготовкой солдат. Поэтому время на сколочение новой армии может и сократиться.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что на третий год полномасштабного вторжения в Украину армия РФ гораздо более обеспечена в плане ресурсов. Речь шла как о личном составе, так и о военной технике ВС РФ.