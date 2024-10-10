"Місця для всіх знайдуться": Кадиров попередив росіян про новий метод мобілізації на війну

Рамзан Кадиров анонсував новий підхід до боротьби з "проблемною молоддю" у Чечні. Він наголосив, що молодих чеченців, для яких "жодних законів не писано", вже попереджали.

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Чеченців будуть відправляти на фронт в Україні замість штрафів. Порушникам кримінальних статей буде доступний вибір — максимальний термін або ж служба на передовій. Про це 9 жовтня повідомив лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Він провів нараду з силовиками, обговорення, зокрема, стосувалось "проблемної молоді". Політик наголосив, що молодих жителів Чечні неодноразово закликали до зразкової поведінки відповідної до традицій.

З його слів, "прогресивна частина чеченського суспільства" здебільшого навчається, займається спортом та шукає себе у різних сферах. Однак є й такі, хто вважає, що для них "жодних законів не писано".

"Молодь, що належить до цієї меншості, веде пустий, аморальний спосіб життя. Може дозволити собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо, перебуваючи під впливом заборонених препаратів, порушувати ПДР, пишаючись цим, провокувати конфлікти", — зазначив Кадиров.

Він запевнив, що таких "бунтівників та порушників порядку" вже неодноразово попереджали про наслідки.

"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон — або за ґрати на максимальний термін, або підписуй контракт і в зону "СВО". Там ворогові й показуй свою хоробрість, зухвалість та лихацтво", — заявив лідер Чечні.

Він додав, що замість притягнення до адміністративної відповідальності також буде "доцільніше" відправляти порушників служити у ЗС РФ.

"З огляду на те, що ми формуємо новий полк чисельністю 2 500 осіб, це буде доречно. Місця для всіх знайдуться", — запевнив Кадиров.

Нагадаємо, у Харківській області захопили в полон п’ять окупантів. Усі вони виявились колишніми в’язнями віком 29-42 роки. Влітку росіяни підписали контракти з Міноборони РФ, рішення мобілізуватись пояснили обіцянками щодо грошей та звільнення від покарання. Декому навіть обіцяли орден.

9 жовтня лідер Чечні Рамзан Кадиров офіційно оголосив трьом російським депутатам "кровну помсту". Він звинуватив політиків у плануванні своєї ліквідації.