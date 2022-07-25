Російський бізнес в Україні: у Києві заарештували частину ТРЦ вартістю 1,2 млрд грн (фото)

Співробітники Нацполіції припускають, що отриманий російськими чиновниками прибуток міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України.

Солом'янський районний суд міста Києва наклав арешт на 15 тис. кв. метрів Московського торгово-розважального центру, власниками якого є члени уряду РФ. Загальна вартість заарештованої площі становить понад 1,2 млрд. гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Як повідомили пізніше українські ЗМІ, йдеться про площі торгового центру "Мармелад", який розташований у Києві на вулиці Борщагівській.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили, що фактичними власниками частини ТРЦ у Києві є чиновники Російської Федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції, які проводили розслідування, припускають, що прибуток, отриманий в результаті діяльності об'єкта, міг бути використаний у фінансуванні підривної діяльності проти України.

Також було встановлено осіб цього підприємства, які з метою легалізації коштів та щоб уникнути конфіскації майна, незаконно переоформили частину приміщення ТРЦ на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є громадяни РФ.

"Вказані дії були вчинені з використанням фіктивного підприємства шляхом виготовлення підроблених документів", — зазначили у Нацполіції.

Повідомляється, що слідчі дії щодо кримінального провадження проводилися згідно ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою чи службовим становищем).

Раніше повідомлялося, що суд в Україні заарештував активи компанії-виробника бетонних конструкцій, власниками якого були люди з оточення президента РФ Володимира Путіна. За даними СБУ, кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, які причетні до фінансування діяльності "Л/ДНР".

22 липня рішенням суду було заарештовано додаткові активи народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. У СБУ повідомили, що активами управляли з Росії, а бенефіціарними власниками цих активів є Медведчук та Марченко.