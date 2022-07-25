Российский бизнес в Украине: в Киеве арестовали часть ТРЦ стоимостью 1,2 млрд грн (фото)

Сотрудники Нацполиции предполагают, что полученная российскими чиновниками прибыль могла использоваться в финансировании подрывной деятельности против Украины.

Соломенский районный суд города Киева наложил арест на 15 тыс. кв. метров столичного торгово-развлекательного центра, владельцами которого являются члены правительства РФ. Общая стоимость арестованной площади составляет более 1,2 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как сообщили позднее украинские СМИ, речь идет о площадях торгового центра "Мармелад", расположенного в Киеве по улице Борщаговской.

Фото: Нацполиция

Правоохранители установили, что фактическими владельцами части ТРЦ в Киеве являются чиновники Российской Федерации и руководители ОАО, более 50% акций которого принадлежат государству-агрессору. Сотрудники Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции, которые проводили расследование, предполагают, что прибыль, полученная в результате деятельности объекта, могла быть использована в финансировании подрывной деятельности против Украины.

Также было установлены лица этого предприятия, которые с целью легализации средств и во избежания конфискации имущества, незаконно переоформили часть помещения ТРЦ на подконтрольную оффшорную компанию, владельцами которой также являются граждане РФ.

"Указанные действия были совершены с использованием фиктивного предприятия посредством изготовления поддельных документов", — отметили в Нацполиции.

Сообщается, что следственные действия по уголовному производству проводились согласно ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее сообщалось, что суд в Украине арестовал активы компании-производителя бетонных конструкций, владельцы которого были люди из окружения президента РФ Владимира Путина. По данным СБУ, конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию деятельности "Л/ДНР".

22 июля решением суда были арестованы дополнительные активы народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В СБУ сообщили, что активами управляли из России, а бенефициарными собственниками этих активов являются Медведчук и Марченко.