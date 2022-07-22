Отмывали "российские" деньги: суд арестовала активы Медведчука и Марченко

Силовики арестовали корпоративные права фирмы с уставным капиталом в 38 млн гривен, банковские счета, земельные участки, а также помещения двух гостиниц.

Служба безопасности Украины арестовала дополнительные активы народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций, а также его супруги Оксаны Марченко. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По данным силовиков, активами управляли из Российской Федерации, а бенефициарными собственниками этих активов являются Виктор Медведчук, который имеет российское гражданство, и его супруга Оксана Марченко.

Сообщается, что решением суда, в частности, были арестованы:

корпоративные права компании с уставным капиталом 38 млн грн;

банковские счета на 1,3 млн грн;

два земельных участка площадью 3 и 5 гектар;

помещения двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тыс. кв. метров.

"Соответствующее решение суда принято по материалам Службы безопасности, документирующей и разоблачающей схемы легализации в Украине российских денег, направленных на финансирование антиукраинской деятельности", — отметили в СБУ.

Финансирование проводилось следующим образом: средств поступали через ряд украинских компаний Марченко под видом содержания и оплаты аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В ходе досудебного расследования сотрудники СБУ получили доказательства того, что управление гостиницами осуществлялось непосредственно из России. Кроме того, были установлены все причастные к этому субъекты.

Важно

Конец империи Медведчука. Что будет с имуществом и бизнесом кума Путина

Ранее сообщалось, что вертолет и самолет, которые принадлежали семье народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, передали на нужды ВСУ. Транспортные средства были переданы военным по ходатайству Офиса Генерального прокурора Украины.

Оксана Марченко 16 апреля опубликовала видеообращение, в котором предложила обменять своего мужа Виктора Медведчука на двух британских военнопленных — Эйдина Эйслин и Шона Пиннера.