Відмивали "російські" гроші: суд заарештувала активи Медведчука та Марченко

Силовики заарештували корпоративні права фірми зі статутним капіталом 38 млн гривень, банківські рахунки, земельні ділянки, а також приміщення двох готелів.

Служба безпеки України заарештувала додаткові активи народного депутата від "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій, а також його дружини Оксани Марченко. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За даними силовиків, активами управляли з Російської Федерації, а бенефіціарними власниками цих активів є Віктор Медведчук, який має російське громадянство, та його дружина Оксана Марченко.

Повідомляється, що рішенням суду зокрема заарештували:

корпоративні права компанії із статутним капіталом 38 млн грн;

банківські рахунки на 1,3 млн грн;

дві земельні ділянки площею 3 та 5 гектарів;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. кв. метрів.

"Відповідне рішення суду ухвалене за матеріалами Служби безпеки, яка документує та викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності", — зазначили в СБУ.

Фінансування проводилося так: кошти надходили через низку українських компаній Марченко під виглядом утримання й оплати оренди двох готельних комплексів в Івано-Франківській і Закарпатській областях.

У ході досудового розслідування співробітники СБУ отримали докази того, що керування готелями здійснювалося безпосередньо з Росії. Крім того, встановили всіх причетних до цього суб'єктів.

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Раніше повідомлялося, що вертоліт і літак, які належали родині народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, передали на потреби ЗСУ. Транспортні засоби передали військовим за клопотанням Офісу Генерального прокурора України.

Оксана Марченко 16 квітня опублікувала відеозвернення, у якому запропонувала обміняти свого чоловіка Віктора Медведчука на двох британських військовополонених — Ейдіна Ейсліна та Шона Піннера.