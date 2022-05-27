Россияне будут бороться в судах за изъятые Украиной по решению СНБО и Кабмина активы

В Украине закон регулирует изъятие активов, что принадлежат РФ и ее резидентам. Однако даже законная процедура изъятия будет оспариваться владельцами компаний – российскими собственниками.

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Будущие изъятия российских активов в Украине, которые полностью урегулированы украинским законодательством, в частности, законом № 2116-IX, могут быть оспорены российскими собственниками в различных судах. Об этом Фокусу в материале "Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины" рассказали опрошенные юристы.

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"Исков будет большое количество. К примеру, СНБО должно, как минимум, проверить и обосновать, почему то или иное лицо признано резидентом Российской Федерации в понимании Закона. Однако, принятие решений по данным делам будет иметь не только правовую, но и политическую основу", — говорит юрист Gracers Law Firm Сергей Савинский. Он также считает, что, учитывая политическую ситуацию в Украине, а также настроения общества и оправданную оценку деятельности и позиции ряда резидентов РФ, резиденты РФ, имущество которых было изъято принудительно, успеха в украинских судах не достигнут, а потому будут его искать в международных судебных инстанциях, в частности, Европейском Суде по правам человека.

Адвокат Stron Legal Services Катерина Струкова полагает, что при соблюдении украинскими органами власти всех требований законодательства, правовых оснований для удовлетворения исков российских собственников будет не много.

Несмотря на исковые требования россиян, суды могут поддержать позицию Украины в вопросе изъятия российских активов.

Важно и то, что на ход процесса изъятия активов у российских владельцев суды повлиять не смогут – по словам Катерины Струковой, законом "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов" предусматривается, что вынесение судом решений об обеспечении иска не останавливает действия решения органа государственной власти, связанного с принудительным изъятием, и не является основанием для остановки процесса регистрации вещных прав.

Подробно о том, как в Украине может идти изъятие компаний и банков с российскими корнями, — в статье Фокуса "Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины".

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Фридман, гудбай. Подконтрольный россиянам "Альфа-Банк" может перейти в собственность Украины

Напомним, в мае по ходатайствам прокуроров Офиса Генерального прокурора был наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 12,4 млрд. грн. Это ценные бумаги, которые находились на счетах "Альфа-Банка" Украина. По данным следствия, российский олигарх и бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы этих компаний на общую сумму 1,1 млрд. грн. В дальнейшем они вывели часть активов из банковской системы в Украине, а на другую часть был наложен арест.

В "Альфа-Банке" 16 мая подтвердили, что, действительно, были арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина, и которые обездвижены из-за ограничений НКЦБФР. "Арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украины и не имеет никаких последствий для клиентов. Еще раз обращаем внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украины", — сообщили в банке.

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