Росіяни боротимуться в судах за вилучені Україною за рішенням РНБО та Кабміну активи

В Україні закон регулює вилучення активів, що належать РФ і її резидентам. Проте навіть законну процедуру вилучення будуть оскаржувати власники компаній — російські власники.

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Майбутні вилучення російських активів в Україні, які повністю врегульовані українським законодавством, зокрема законом № 2116-IX, можуть бути оскаржені російськими власниками в різних судах. Про це Фокусу в матеріалі "Фрідман, гудбай. Підконтрольний росіянам "Альфа-Банк" може перейти у власність України", розповіли опитані юристи.

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"Позовів буде велика кількість. Наприклад, РНБО має, як мінімум, перевірити й обґрунтувати, чому ту чи іншу особу визнано резидентом Російської Федерації в розумінні Закону. Проте, ухвалення рішень у цих справах матиме не лише правову, а й політичну основу", — каже юрист Gracers Law Firm Сергій Савинський. Він також вважає, що, враховуючи політичну ситуацію в Україні, а також настрої суспільства та виправдану оцінку діяльності й позиції низки резидентів РФ, резиденти РФ, майно яких було вилучено примусово, успіху в українських судах не досягнуть, а тому шукатимуть його в міжнародних судових інстанціях, зокрема, Європейському Суді з прав людини.

Адвокатка Stron Legal Services Катерина Струкова вважає, що за умови дотримання українськими органами влади усіх вимог законодавства, правових підстав для задоволення позовів російських власників буде не багато.

Незважаючи на позовні вимоги росіян, суди можуть підтримати позицію України щодо вилучення російських активів.

Важливо й те, що на перебіг процесу вилучення активів у російських власників суди вплинути не зможуть — за словами Катерини Струкової, законом "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" передбачається, що винесення судом рішень щодо забезпечення позову не зупиняє дії рішення органу державної влади, пов'язаного з примусовим вилученням, і не є підставою для зупинення процесу реєстрації речових прав.

Докладно про те, як в Україні може йти вилучення компаній і банків із російським корінням, — у статті Фокусу "Фрідман, гудбай. Підконтрольний росіянам "Альфа-Банк" може перейти у власність України".

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Фрідман, Гудбай. Підконтрольний росіянам "Альфа-Банк" може перейти у власність України

Нагадаємо, у травні за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора було накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,4 млрд грн. Це цінні папери, які перебували на рахунках "Альфа-Банку" Україна. За даними слідства, російські олігарх и та бізнесмени, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та згаданий банк, до війни та під час збройної агресії РФ проти України легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 млрд грн. Надалі вони вивели частину активів із банківської системи в Україні, а на іншу частину було накладено арешт.

В "Альфа-Банку" 16 травня підтвердили, що, дійсно, було заарештовано рахунки з цінними паперами холдингової компанії ABHU, яка володіє 42,4% акцій "Альфа-Банку" Україна, і які знерухомлені через обмеження НКЦПФР. "Арешт рахунків ніяк не впливає на функціонування "Альфа-Банку" України та не має жодних наслідків для клієнтів. Ще раз звертаємо увагу, що гроші не виводилися, а заводилися на холдингові компанії, рахунки яких відкриті в "Альфа-Банку" України", — повідомили в банку.

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