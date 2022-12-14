Погана репутація. Що Нацбанк готує для "Сенс Банку" та компаній російського олігарха Фрідмана

Введені в Україні та Європі санкції проти російського бізнесмена Михайла Фрідмана ускладнюють становище його бізнес-активів у нашій країні. Насамперед, йдеться про "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк") та СК "Альфа Страхування". Варіантів не надто багато – націоналізація чи банкрутство.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив на початку грудня, що націоналізацію "Альфа-Банку" (після ребрендингу "Сенс Банк") уже запущено.

"Альфа-Банк пройшов ребрендинг. Сьогодні це вже Sense Банк. Там уже йдуть процедури з націоналізації, як такої. Націоналізація "Альфа-Банку" виглядатиме не так, як ПриватБанку, бо там набагато менше коло фізичних осіб, які мають вклади та інше ", — цитує заяву Подоляка "Укрінформ".

У той же час офіційного оголошення про передачу акцій банку російського олігарха Михайла Фрідмана Міністерству фінансів України станом на 14 грудня не було. А голова правління Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes Україна взагалі уникнув відповіді на запитання щодо долі банку.

"НБУ ретельно моніторить платоспроможність та стан ліквідності всіх банків. Наше завдання, щоб системно важливий Альфа-Банк функціонував безперебійно та стабільно, незалежно від складу акціонерів", — сказав він.

Операція націоналізація. За яких обставин "Сенс Банк" перейде під контроль держави

Як раніше писав Фокус, ще у жовтні акціонери "Альфа-Банку" заявили про готовність докапіталізувати банк на 1 млрд доларів. Також акціонери банку повідомили, що, у разі рішення уряду чи Національного банку щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру, готові безоплатно передати його акції. Проте, за словами голови НБУ Андрія Пишного, релевантного пакета документів на проведення процедури докапіталізації Нацбанк від акціонерів "Альфи" не отримав.

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Сьогодні, з урахуванням законів і нормативно-правових актів, що діють в Україні, підсанкційні російські бенефіціари не можуть ні докапіталізувати банк, ні продати його новому власнику. "Згідно з положеннями підпункту 2 пункту 1 Постанови Кабміну №187, чинним є мораторій (заборона) на відчуження корпоративних прав осіб, пов'язаних з державою-агресором. У редакції Постанови Кабміну № 164 "Деякі питання нотаріату в умовах військового стану", зокрема, Так , сьогодні легально здійснити відчуження корпоративних прав, які зараз належать фізичним особам, пов'язаним з РФ, не вбачається можливим ", — прокоментував Євген Артюхов, старший партнер ЮК "ASA Group".

Докапіталізація "Альфа-Банку" буде здійснена вже після націоналізації, адже зараз під санкціями акціонери не можуть перерахувати кошти до капіталу банку.

Націоналізація банку Михайла Фрідмана, на думку опитаних Фокусом експертів, вже фактично вирішене питання. "На мій погляд, процес зміни власників "Альфа-Банку/Сенс Банку" був запущений 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабної агресії. Так не повинно бути, щоб чимось в Україні володіли люди, на яких накладено персональні санкції. Під час війни дуже низькі шанси продати такий великий за українськими мірками банк будь-якому респектабельному стратегічному інвестору..

[ + – ] "Альфа-Банк" з 1 грудня офіційно завершує процедуру зміни назви бренду банку на Sense Bank Фото: alfabank.ua

Економіст, член Товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран нагадав, що на початку жовтня парламент ухвалив спеціальний закон, який регулює питання націоналізації системно важливих банків, до яких належить і "Сенс Банк".

"Націоналізація банку "Сенс" була запущена разом із ухваленням відповідного законопроекту. Але для її завершення потрібне політичне рішення, чи прийняте таке рішення, мені невідомо", — каже експерт.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах військового стану" ( законопроект № 8069 ) спрощує процедуру переходу системно-важливого банку у власність держави на час дії в країні військового стану. Зокрема, документ передбачає, що процедура виведення банку з ринку застосовується, якщо НБУ ухвалив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних на підставі того, що "банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України термін свої зобов'язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів".

Тобто, згідно з цим законом, націоналізуватимуть банк Фрідмана лише після визнання його неплатоспроможним. Але зараз, як зазначають експерти, для цього підстав немає – банк стабільно працює без ризику для клієнтів та збереження їх коштів. Але щойно намітиться проблема із виконанням зобов'язань банком перед клієнтами, або ж банк не поверне кредит рефінансування вчасно, НБУ зможе моментально оголосити банк неплатоспроможним та запустити процедуру придбання його акцій Мінфіном за 1 гривню, як це було з ПриватБанком.

[ + – ] Верховна Рада ухвалила у жовтні спецзакон для націоналізації "Альфа-Банку" Фото: Rada.gov.ua

"Для того, щоб держава націоналізувала банк, його спочатку треба визнати неплатоспроможним. Тільки тоді держава матиме можливість увійти до капіталу банку. Є інша можливість – купити банк у його власників. Але, у випадку з "Сенс Банком", це неможливо за політичних причин – це буде купівля активу державою у підсанкціонованих осіб, отже, єдиний спосіб увійти до капіталу банку державі – визнати його неплатоспроможним, і далі або йти за аналогією з націоналізацією Приватбанку, або діяти відповідно до норм законопроекту про особливості участі держави у виведенні з ринку системно важливих банків. Другий варіант – якщо банк буде визнаний неплатоспроможним через проблеми з ліквідністю – за невиконання зобов'язань перед вкладниками та клієнтами", – пояснив Євген Дубогриз.

Без ліцензії. Яка доля страхової компанії російських акціонерів "Альфа Страхування"

У фінансовому секторі акціонери "Альфи" в Україні мають також велику страхову компанію "Альфа Страхування". На початку грудня НБУ припинив ліцензію цієї компанії на надання фінансових послуг. Для виправлення недоліків компанії дали рік – до 5 грудня 2023 року. "Вказані заходи впливу застосовані у зв'язку з невідповідністю компаній вимогам Положення про ліцензування та реєстрацію представників фінансових послуг та умов здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою правління Національного банку України від 24 грудня 2021 р. № 153 (зі змінами), а саме, вимогам до ділової репутації постачальників фінансових послуг", — зазначили у Нацбанку. У той же день НБУ призупинив ліцензію СК "Мотор-Гарант" В'ячеслава Богуслаєва, а раніше в листопаді Нацбанк визнав репутацію Богуслаєва небездоганною через його російське громадянство.

Тепер подальша діяльність СК "Альфа Страхування" – під великим питанням. "Вийшла ситуація, коли є власник, який, можливо, і хотів би позбутися активу, але операції з акцій заборонені тому, що власник компанії – громадянин Росії. Виходить замкнене коло. Ліцензія припинена, їм дали рік на виправлення. А що може змінитися за рік у загальному підході до активів громадян із країни-агресора та санкцій, накладених на них ?", — коментує ситуацію з ліцензією "Альфи" голова Асоціації "Страховий Бізнес" В'ячеслав Черняховський.

[ + – ] СК "Альфа Страхування" за підсумками 2021 року входила до десятки найбільших страховиків України Фото: facebook.com/alfaic.ua

Сам факт припиненої ліцензії, втім, ще не говорить про повну зупинку діяльності страховика. "Тимчасове позбавлення ліцензії на провадження діяльності з надання страхових послуг фактично означає неможливість страхової компанії укладати нові договори страхування. Оскільки, згідно з Конституцією України, закон не має зворотної сили в часі, всі договори страхування, укладені страховою компанією до втрати ліцензії, залишаються чинними. Тим більше, що для обслуговування цих договорів (оцінка завданих збитків, здійснення страхових виплат) страховій компанії не потрібна ліцензія", — пояснив Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери".

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Але неможливість укладання нових договорів може негативно вплинути на фінансовий стан страхової компанії, про що повідомив В'ячеслав Черняховський. Призупинення ліцензії зазвичай не призводить до відновлення діяльності компанії — у неї згодом просто не буде грошей на оплату адміністративних і господарських витрат, коли неможливо укладати нові договори і отримувати приплив фінансів. Резервів вистачить тільки на виплати за страховими подіями, але для цього доведеться різко скоротити всі витрати, звільнивши майже весь персонал, відмовитися від офісів, розпродати майно тощо", — зазначив В'ячеслав Черняховський.

Тепер, з урахуванням наданого компанії одного року на "виправлення недоліків", пов'язаних з репутацією власників, ймовірно, йдеться про потенційну зміну акціонера страхової компанії. "Думаю, постараються зробити те, що робить "Альфа-Банк". Або "замінити" акціонерів – перевести володіння акціями на когось, стосовно кого ще немає санкцій. Тому, що продати такий актив – не для галочки", не "для регулятора", а саме продати — зараз дуже важко. Або повторити те, що зробили в банку, — знайти "довірену особу", формально незалежну, якій передати управління. Але не думаю, що такі дії переконають регулятора — нові заходи впливу накладені саме через акціонерів, якісь перестановки в управлінні нічого не змінять навіть у юридичній площині", — зазначив Євген Дубогриз. На його думку, повернути страховій Фрідмана ліцензію НБУ може або після зміни власників, або у разі зняття санкцій із бенефіціарних власників.

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В'ячеслав Черняховський зазначив, що у Нацбанку був варіант поставити в компанію Фрідмана керуючу особу, яка керувала б замість акціонера, оскільки це вже реалізовано в "Сенс Банку", де замість російських акціонерів рішення приймає болгарський економіст Симеон Дянков. Експерт вважає, що якщо НБУ надав страховій компанії рік на усунення порушень, то можливо є розрахунок на пошук якогось рішення за цей час. "Такий великий термін — цілий рік — говорить про те, що можуть готувати якесь рішення для СК "Альфа Страхування" та СК "Мотор-Гарант", — вважає Черняховський.

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Якщо ж жодного рішення щодо зміни власників СК "Альфа Страхування" знайдено не буде, то компанії просто доведеться згорнути свою діяльність та залишити український ринок.

"Ряд урядових рішень вимагають застосування до компаній з "російським слідом" профільних санкційних заходів, до яких також належать: заборона на здійснення платежів та обслуговування банками-агентами рахунків таких компаній, зупинення дії дозвільних документів на право легальної комерційної діяльності, ретельна перевірка комерційної моделі та фінансових потоків такої компанії, нерідко з відкриттям кримінальних проваджень правоохоронними органами, що передбачає арешт активів та заборону свободи діяльності компанії. У таких умовах нормальна подальша діяльність компаній, до яких застосовані механізми санкційного впливу, не є можливою ”, — резюмував Євген Артюхов.