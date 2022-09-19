Залишились без бізнесу. Яку власність росіян і білорусів вже заарештували в Україні

Арештовані активи, пов'язані з державою-агресором, передаються до управління АРМА. Названо найзнаковіші об'єкти, які вже потрапили під арешт в Україні.

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В Україні діє низка правових механізмів, які дозволяють заарештовувати та конфіскувати активи, пов'язані з країною агресором, про що Фокус докладно розповідає у своєму огляді "Велика конфіскація. Що чекає російські та білоруські активи в Україні".

"Відповідно до законодавства забрати активи можна як у фізичних, так і юридичних осіб — росіян, білорусів, і тих, хто формально чи неформально володіє іншими паспортами, — уточнює Віталій Сокуренко, адвокат АО Legal Strategy. — Конфіскація стосується не всіх, а лише тих осіб, чиї дії створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України”.

Процес пошуку, арешту та конфіскації російських та білоруських активів в Україні вже запущено. Заарештоване майно передається до управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У відповідь на запит Фокусу в АРМА уточнили, що в Україні з квітня 2022 року суди ухвалили понад 170 ухвал про передачу активів в управління агентству. Це в рази більше, ніж за попередні роки роботи АРМА з 2015 року. На російські та білоруські активи припадає близько 2/3 прийнятих рішень.

Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС), називає Фокусу такі прецеденти арешту російських і білоруських активів:

цінні папери кіпрських компаній Михайла Фрідмана та його власна частка в Альфа-Банку (Україна)

частка російської компанії "РУСАЛ" у Миколаївському глиноземному заводі (власник — росіянин Олег Дерипаска)

Демуринський ГКЗ (власник — Михайло Шелков)

Карпатнафтохім (власники — Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький)

два бетонні заводи AEROC (володіє Андрій Молчанов)

виробник харчових напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно" (власник — Ілля Олександров)

парфумерна мережа Brocard (володіє Тетяна Володіна)

частка в ТРЦ Ocean Plaza (власник — Аркадій Ротенберг)

мережу заправок AMIC (формально володіють громадяни Австрії, але зв'язують із російським "Лукойлом")

готелі "Либідь" у Києві та "Дністер" у Львові (володіє Наталія Селіванова)

Київський картонно-паперовий комбінат (власник — Володимир Крупчак)

активи Газпрому, Росатому, Ростеху та Татнафти (повна або часткова державна власність РФ)

паливна компанія "БНК-Україна" (Білорусь)

нафтосервісна компанія "Сервіс-Ойл" (Білорусь)

низка інших компаній, власниками яких є громадяни Білорусі

майно білоруських компаній (фури, вагони)

Проте далеко не все майно білорусів та росіян, заарештоване в Україні, вже передали до управління АРМА.

Нерухомість, частки у статутних капіталах чи транспорт, що надійшли до управління АРМА, за рішенням суду агентство може передати до управління. Для відбору керівників в АРМА вже оголосили понад 120 публічних конкурсів і вже обрали керівників таких активів:

Глухівського кар'єру кварцитів

російських морських суден

ряду об'єктів нерухомості

транспорту та спецтехніки

Також АРМА за участю уряду передало в управління держкомпаніям такі стратегічні активи:

мережу АЗС Glusco (пов'язана із проросійським бізнесменом Віктором Медведчуком), на базі якої "Нафтогаз" планує відкрити нову мережу автозаправок U.GO

26 регіональних операторів газорозподільних систем

Раніше Фокус повідомляв, що ТРЦ Ocean Plaza, який перебуває в управлінні АРМА, планує відновити роботу. Це стало можливо після того, як Печерський суд Києва видав дозвіл на користування комерційним об'єктом. У своєму огляді "Велика конфіскація. Що чекає на російські та білоруські активи в Україні" Фокус з посиланням на міноритарного власника пакета акцій — компанію UDP — уточнює, що держбюджет отримуватиме весь прибуток іноземного (російського) акціонера.