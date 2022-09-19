Залишились без бізнесу. Яку власність росіян і білорусів вже заарештували в Україні
Арештовані активи, пов'язані з державою-агресором, передаються до управління АРМА. Названо найзнаковіші об'єкти, які вже потрапили під арешт в Україні.
В Україні діє низка правових механізмів, які дозволяють заарештовувати та конфіскувати активи, пов'язані з країною агресором, про що Фокус докладно розповідає у своєму огляді "Велика конфіскація. Що чекає російські та білоруські активи в Україні".
"Відповідно до законодавства забрати активи можна як у фізичних, так і юридичних осіб — росіян, білорусів, і тих, хто формально чи неформально володіє іншими паспортами, — уточнює Віталій Сокуренко, адвокат АО Legal Strategy. — Конфіскація стосується не всіх, а лише тих осіб, чиї дії створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України”.
Процес пошуку, арешту та конфіскації російських та білоруських активів в Україні вже запущено. Заарештоване майно передається до управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
У відповідь на запит Фокусу в АРМА уточнили, що в Україні з квітня 2022 року суди ухвалили понад 170 ухвал про передачу активів в управління агентству. Це в рази більше, ніж за попередні роки роботи АРМА з 2015 року. На російські та білоруські активи припадає близько 2/3 прийнятих рішень.
Дмитро Горюнов, старший економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС), називає Фокусу такі прецеденти арешту російських і білоруських активів:
- цінні папери кіпрських компаній Михайла Фрідмана та його власна частка в Альфа-Банку (Україна)
- частка російської компанії "РУСАЛ" у Миколаївському глиноземному заводі (власник — росіянин Олег Дерипаска)
- Демуринський ГКЗ (власник — Михайло Шелков)
- Карпатнафтохім (власники — Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький)
- два бетонні заводи AEROC (володіє Андрій Молчанов)
- виробник харчових напівфабрикатів ТМ "Єрмоліно" (власник — Ілля Олександров)
- парфумерна мережа Brocard (володіє Тетяна Володіна)
- частка в ТРЦ Ocean Plaza (власник — Аркадій Ротенберг)
- мережу заправок AMIC (формально володіють громадяни Австрії, але зв'язують із російським "Лукойлом")
- готелі "Либідь" у Києві та "Дністер" у Львові (володіє Наталія Селіванова)
- Київський картонно-паперовий комбінат (власник — Володимир Крупчак)
- активи Газпрому, Росатому, Ростеху та Татнафти (повна або часткова державна власність РФ)
- паливна компанія "БНК-Україна" (Білорусь)
- нафтосервісна компанія "Сервіс-Ойл" (Білорусь)
- низка інших компаній, власниками яких є громадяни Білорусі
- майно білоруських компаній (фури, вагони)
Проте далеко не все майно білорусів та росіян, заарештоване в Україні, вже передали до управління АРМА.
Нерухомість, частки у статутних капіталах чи транспорт, що надійшли до управління АРМА, за рішенням суду агентство може передати до управління. Для відбору керівників в АРМА вже оголосили понад 120 публічних конкурсів і вже обрали керівників таких активів:
- Глухівського кар'єру кварцитів
- російських морських суден
- ряду об'єктів нерухомості
- транспорту та спецтехніки
Також АРМА за участю уряду передало в управління держкомпаніям такі стратегічні активи:
- мережу АЗС Glusco (пов'язана із проросійським бізнесменом Віктором Медведчуком), на базі якої "Нафтогаз" планує відкрити нову мережу автозаправок U.GO
- 26 регіональних операторів газорозподільних систем
Раніше Фокус повідомляв, що ТРЦ Ocean Plaza, який перебуває в управлінні АРМА, планує відновити роботу. Це стало можливо після того, як Печерський суд Києва видав дозвіл на користування комерційним об'єктом. У своєму огляді "Велика конфіскація. Що чекає на російські та білоруські активи в Україні" Фокус з посиланням на міноритарного власника пакета акцій — компанію UDP — уточнює, що держбюджет отримуватиме весь прибуток іноземного (російського) акціонера.