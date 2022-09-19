Остались без бизнеса. Какая собственность россиян и белорусов уже арестована в Украине

Арестованные активы, связанные с государством-агрессором, передаются в управление АРМА. Названы наиболее знаковые объекты, которые уже попали под арест в Украине.

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В Украине действует ряд правовых механизмов, которые позволяют арестовывать и конфисковывать активы, связанные со страной агрессором, о чем Фокус подробно рассказывает в своем обзоре "Большая конфискация. Что ждет российские и белорусские активы в Украине".

"В соответствии с законодательством забрать активы можно как у физических, так и юридических лиц — россиян, белорусов, и тех, кто формально или неформально владеет другими паспортами, — уточняет Виталий Сокуренко, адвокат АО Legal Strategy. — Конфискация касается не всех, а только тех лиц, чьи действия создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины".

Процесс поиска, ареста и конфискации российских и белорусских активов в Украине уже запущен. Арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ответ на запрос Фокуса в АРМА уточнили, что в Украине с апреля 2022 года суды приняли более 170 постановлений о передаче активов в управление агентству. Это в разы больше, чем за все предыдущие годы работы АРМА с 2015 года. На российские и белорусские активы приходится около 2/3 принятых решений.

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС), называет Фокусу следующие прецеденты ареста российских и белорусских активов:

ценные бумаги кипрских компаний Михаила Фридмана и его собственная доля в Альфа-Банке (Украина)

доля российской компании "РУСАЛ" в Николаевском глиноземном заводе (владелец – россиянин Олег Дерипаска)

Демуринский ГКЗ (владелец — Михаил Шелков)

Карпатнефтехим (владельцы — Ильхам Мамедов и Игорь Щуцкий)

два бетонных завода AEROC (владеет Андрей Молчанов)

производитель пищевых полуфабрикатов ТМ "Ермолино" (владелец — Илья Александров)

парфюмерная сеть Brocard (владеет Татьяна Володина)

доля в ТРЦ Ocean Plaza (владелец — Аркадий Ротенберг)

сеть заправок AMIC (формально владеют граждане Австрии, но связівают с российским "Лукойлом")

гостиницы "Лыбидь" в Киеве и "Днестр" во Львове (владеет Наталья Селиванова)

Киевский картонно-бумажный комбинат (владелец — Владимир Крупчак)

активы Газпрома, Росатома, Ростеха и Татнефти (полная или частичная государственная собственность РФ)

топливная компания "БНК-Украина" (Беларусь)

нефтесервисная компания "Сервис-Ойл" (Беларусь)

Ряд других компаний, владельцами которых выступают граждане Беларуси

Имущество белорусских компаний (фуры, вагоны)

Однако далеко не все имущество белорусов и россиян, арестованное в Украине, уже передали в управление АРМА.

Недвижимость, доли в уставных капиталах или транспорт, которые поступили в управление АРМА, по решению суда агентство может передать в управление. Для отбора управляющих в АРМА уже объявило более 120 публичных конкурсов и уже выбрали управляющих для следующих активов:

Глуховского карьера кварцитов

российских морских судов

ряда объектов недвижимости

транспорта и спецтехники

Также АРМА при участии правительства передало в управление госкомпаниям следующие стратегические активы:

сеть АЗС Glusco (связана с пророссийским бизнесменом Виктором Медведчуком), на базе которой "Нафтогаз" планирует открыть новую сеть автозаправок U.GO

26 региональных операторов газораспределительных систем

Ранее Фокус сообщал, что находящийся в управлении АРМА ТРЦ Ocean Plaza планирует возобновить работу. Это стало возможным после того, как Печерский суд Киева выдал разрешение на пользование коммерческим объектом. В своем обзоре "Большая конфискация. Что ждет российские и белорусские активы в Украине" Фокус со ссылкой на миноритарного владельца пакета акций — компанию UDP — уточняет, что госбюджет будет получать всю прибыль иностранного (российского) акционера.