Помогал армии РФ: в Украине объявили в розыск российского олигарха Фридмана

Бизнесмен помогал оккупантам с поставками продуктов питания, страхованием жизни и военной техники и наладил ВС РФ мобильную связь на оккупированных территориях Украины.

Related video

В Украине СБУ объявила в розыск подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Фридмана обвиняют по статье "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины" (часть 3 статьи 110-2 УКУ). Указанная дата исчезновения — 10 октября 2023 года.

Служба безопасности Украины объявила Фридману о подозрении 5 сентября 2023 года.

Важно

Зеленский ввел санкции против российского бизнесмена Михаила Фридмана

"Фридман задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "Армия России", которая поставляется оккупантам на передовую. Вместе с этим Фридман организовал сбор материально-технической помощи для нужд оккупационных группировок РФ, воюющих в Украине. Кроме того, страховые компании фигуранта взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских захватчиков на фронте", — говорится в сообщении СБУ.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Фридман "влил" примерно 2 млрд рублей в несколько военных заводов на территории России, в частности, тех, которые производят патроны и оборудование для военных самолетов и вертолетов. Также он задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком "армия России", которая поставляется оккупантам на передовую. Кроме этого страховые компании Фридмана страховали жизнь российских захватчиков на фронте. Фридман также помог оккупантам с мобильной связью на оккупированных территориях.

Напомним, что 6 октября стало известно об аресте всех корпоративных прав в Украине, которые принадлежали подсанкционным бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову.