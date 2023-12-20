Допомагав армії РФ: в Україні оголосили в розшук російського олігарха Фрідмана

Бізнесмен допомагав окупантам з постачанням продуктів харчування, страхуванням життя і військової техніки та налагодив ЗС РФ мобільний зв'язок на окупованих територіях України.

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В Україні СБУ оголосила в розшук підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана. Про повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Фрідмана звинувачують за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України" (частина 3 статті 110-2 ККУ). Вказана дата зникнення – 10 жовтня 2023 року.

Служба безпеки України оголосила Фрідману про підозру 5 вересня 2023 року.

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Зеленський запровадив санкції проти російського бізнесмена Михайла Фрідмана

"Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову. Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті", – йдеться у повідомленні СБУ.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Фрідман "влив" приблизно 2 млрд рублів у декілька військових заводів на території Росії, зокрема, тих, які виготовляють патрони та обладнання для військових літаків та гелікоптерів. Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия России", яка постачається окупантам на передову. Крім цього страхові компанії Фрідмана страхували життя російських загарбників на фронті. Фрідман також допоміг окупантам із мобільним зв'язком на окупованих територіях.

Нагадаємо, що 6 жовтня стало відомо про арешт всіх корпоративних прав в Україні, які належали підсанкційним бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.