В Україні заарештовано всі активи Фрідмана і ще двох бізнесменів, пов'язаних із РФ, — СБУ

За даними відомства, рішення суду поширюється на 20 компаній, які контролюють бізнесмени. Зокрема, йдеться про заводи мінеральних вод, фінансові та страхові компанії.

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Заарештовано на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Про це в п'ятницю, 5 жовтня, повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

Рішення суду зачіпає 20 компаній і фінансово-кредитних установ, контрольованих цими бізнесменами як кінцевими бенефіціарами або через офшорні структури. Сумарна вартість заарештованих корпоративних прав оцінюється в понад 17 мільярдів гривень.

"Завдяки СБУ в Україні заарештовано всі активи трьох олігархів Путіна на понад 17 млрд грн", — ідеться в пресрелізі СБУ.

Серед заморожених активів є фінансові та страхові компанії, підприємства зв'язку та інформаційних технологій, а також заводи з виробництва мінеральних вод.

"Арешт цього майна не дасть змоги російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшого передання активів у дохід України", — ідеться в пресрелізі.

Позиція Михайла Фрідмана

У коментарі, наданому журналістам "Схем", Михайло Фрідман заявив, що починаючи з лютого 2022 року він припинив брати участь у керівництві як російських, так і закордонних компаній, у яких він є акціонером.

"На цей час я позбавлений можливості втручатися в діяльність цих компаній. Усі ваші звернення і запитання слід направляти безпосередньо до керівництва цих організацій", — повідомив бізнесмен.

У Міністерстві юстиції України тоді заявили, що ці відомості можуть стати підставою для конфіскації майна олігарха в Україні.

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Активи Михайла Фрідмана

Михайло Фрідман став одним із перших російських олігархів, внесених до санкційного списку Європейського союзу в лютому 2022 року. Підставою для введення санкцій є його тісні зв'язки з адміністрацією Путіна і накопичення багатства завдяки близьким стосункам з урядом РФ. Фрідман наполягає на невинуватості та намагається оскаржити санкції різними способами. В Україні його активами є компанії "Київстар", "Сенс Банк" (раніше "Альфа-Банк") і "Моршинська".

У липні поточного року уряд провів націоналізацію "Сенс банку", а рік тому суд наклав арешт на активи компанії "Моршинська" на суму 53,4 мільйона гривень. Як пише "Економічна правда", у Фрідмана залишився лише один великий актив в Україні — мобільний оператор "Київстар".

Нагадаємо, що раніше у вересні цього року Михайлу Фрідману було пред'явлено підозру у фінансуванні дій, спрямованих на зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади. Наразі підозрюваний і його бізнес-партнери перебувають за межами України.

Раніше повідомлялося про те, що компанія, яка належить банкіру Фрідману, уклала угоди на мільйони доларів з російськими державними організаціями, включно з автозакупівлями для Росгвардії та забезпеченням охорони Володимира Путіна. Ці контракти були підписані до і після повномасштабного вторгнення Росії.