Казахстан не станет инструментом России для обхода санкций Запада — замглавы АП

По словам Тимура Сулейманова, в то время, как в России запрещают слово "война", в Казахстане нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами.

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Казахстан не будет инструментом для обхода санкций против России со стороны США и ЕС. Страна будет соблюдать санкции, несмотря на то, что является частью Экономического союза с Россией и Беларусью. Это связано с тем, что в Казахстане не желают, чтобы к ним также применялись вторичные санкции от Запада. Об этом рассказал заместитель главы Администрации президента Казахстана Тимур Сулейманов в интервью "Euractiv".

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"Мы будем соблюдать санкции. Несмотря на то, что мы являемся частью экономического союза с Россией, Беларусью и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества. Поэтому меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС", — сказал он.

Кроме того, Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не будут признавать оккупацию Россией Крыма и вопрос с ОРДЛО. Страна будет уважать только то решение, которое будет принято на уровне Организации объединенных наций.

По его словам, Москва хотела бы, чтобы Нур-Султан был на их стороне. Однако в то время, как в России запрещают слово "война" и называют события в Украине "спецоперацией", в Казахстане нет проблем с тем, чтобы называть вещи своими именами.

"Россия решила ввести закон, запрещающий слово "война". Они называют это специальной военной операцией. Но в Казахстане мы это называем так, как есть, к сожалению", — сказал Сулейманов.

Напомним, 2 марта экс-председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, генерал-майор Альнур Мусаев рассказал, что власть в Казахстане готова оказывать помощь России в режиме секретности. По его словам, казахстанское Минобороны обсуждало с армией России отправку военной техники ограниченного контингента в Украину.

Ранее, 22 февраля, накануне российского вторжения в Казахстане заявили, что не будут признавать "Л/ДНР" и не будет отправлять на Донбасс войска ОДКБ. Глава МИД Казахстана добавил, что страна остается приверженной международному праву и основным принципам устава ООН.