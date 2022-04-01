Казахстан не стане інструментом Росії для обходу санкцій Заходу — заступник голови АП

За словами Тимура Сулейманова, тоді, коли у Росії забороняють слово "війна", у Казахстані немає проблем для того, щоб називати речі своїми іменами.

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Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії із боку США та ЄС. Країна дотримуватиметься санкцій, незважаючи на те, що є частиною Економічного союзу з Росією та Білоруссю. Це з тим, що у Казахстані не бажають, щоб до них також застосовувалися вторинні санкції від Заходу. Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейманов в інтерв'ю "Euractiv".

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"Ми дотримуватимемося санкцій. Незважаючи на те, що ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому найменше ми хочемо, щоб до Казахстану застосовувалися вторинні санкції США та ЄС", — сказав він.

Крім того, Казахстан поважає територіальну цілісність України та не визнаватиме окупацію Росією Криму та питання з ОРДЛО. Країна поважатиме лише те рішення, яке буде ухвалено на рівні Організації об'єднаних націй.

За його словами, Москва хотіла б, щоб Нур-Султан був на їхньому боці. Однак тоді, коли у Росії забороняють слово "війна" і називають події в Україні "спецоперацією", у Казахстані немає проблем для того, щоб називати речі своїми іменами.

"Росія вирішила запровадити закон, який забороняє слово "війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль", — сказав Сулейманов.

Нагадаємо, 2 березня ексголова Комітету національної безпеки Казахстану генерал-майор Альнур Мусаєв розповів, що влада в Казахстані готова надавати допомогу Росії в режимі секретності. За його словами, казахстанське Міноборони обговорювало з армією Росії відправку військової техніки обмеженого контингенту до України.

Раніше, 22 лютого, напередодні російського вторгнення в Казахстані заявили, що не визнаватимуть "Л/ДНР" і не відправлятимуть на Донбас війська ОДКБ. Глава МЗС Казахстану додав, що країна залишається прихильною до міжнародного права та основних принципів статуту ООН.