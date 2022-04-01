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Казахстан не стане інструментом Росії для обходу санкцій Заходу — заступник голови АП

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Путін, Токаєв
Фото: Капiтал | Президенти Казахстану та Росії

За словами Тимура Сулейманова, тоді, коли у Росії забороняють слово "війна", у Казахстані немає проблем для того, щоб називати речі своїми іменами.

Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії із боку США та ЄС. Країна дотримуватиметься санкцій, незважаючи на те, що є частиною Економічного союзу з Росією та Білоруссю. Це з тим, що у Казахстані не бажають, щоб до них також застосовувалися вторинні санкції від Заходу. Про це розповів заступник глави Адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейманов в інтерв'ю "Euractiv".

"Ми дотримуватимемося санкцій. Незважаючи на те, що ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти. Тому найменше ми хочемо, щоб до Казахстану застосовувалися вторинні санкції США та ЄС", — сказав він.

Крім того, Казахстан поважає територіальну цілісність України та не визнаватиме окупацію Росією Криму та питання з ОРДЛО. Країна поважатиме лише те рішення, яке буде ухвалено на рівні Організації об'єднаних націй.

За його словами, Москва хотіла б, щоб Нур-Султан був на їхньому боці. Однак тоді, коли у Росії забороняють слово "війна" і називають події в Україні "спецоперацією", у Казахстані немає проблем для того, щоб називати речі своїми іменами.

"Росія вирішила запровадити закон, який забороняє слово "війна". Вони називають це спеціальною військовою операцією. Але в Казахстані ми це називаємо так, як є, на жаль", — сказав Сулейманов.

Нагадаємо, 2 березня ексголова Комітету національної безпеки Казахстану генерал-майор Альнур Мусаєв розповів, що влада в Казахстані готова надавати допомогу Росії в режимі секретності. За його словами, казахстанське Міноборони обговорювало з армією Росії відправку військової техніки обмеженого контингенту до України.

Раніше, 22 лютого, напередодні російського вторгнення в Казахстані заявили, що не визнаватимуть "Л/ДНР" і не відправлятимуть на Донбас війська ОДКБ. Глава МЗС Казахстану додав, що країна залишається прихильною до міжнародного права та основних принципів статуту ООН.