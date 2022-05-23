Санкції у дії: Казахстан блокує рахунки "дочок" російських банків

За даними влади республіки, заморожені рахунки дочірніх банків АТ "Сбербанк", АТ "Альфа-банк" а також АТ "Банк ВТБ (Казахстан)".

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Казахстан заблокував 9,2 млрд тенге ($21,6 млн) на рахунках "дочок" російських банків з моменту запровадження західних санкцій. Про це заявила голова Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку республіки Мадіна Абилкасимова, передає "Інтерфакс".

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"По дочірньому банку АТ "Сбербанк" — 2,7 млрд тенге, по дочірньому банку АТ "Альфа-банк" — 6,2 млрд тенге, по дочірньому банку АТ "Банк ВТБ (Казахстан)" — 0,3 млрд тенге", — повідомила Абилкасимова.

Крім цього, іноземні банки заблокували валютні платежі щодо деяких клієнтів казахстанського "Сбербанку" на суму 2,9 млрд. тенге. Окремі клієнти Eco Center Bank (так після зміни власника став називатися у Казахстані "Альфа-банк") не змогли отримати платежі та перекази у валюті на суму 3,9 млрд тенге.

За словами Мадини Абилкасимової, зараз новий акціонер Eco Center Bank — АТ "Банк "ЦентрКредит" намагається вивести його із списку санкцій США та інших країн. Банк направив лист до OFAC (структура Мінфіну США, відповідальна за правозастосування санкцій) для отримання генеральної ліцензії для виключення Eco Center Bank із списку санкцій у зв'язку зі зміною акціонера, після зняття санкцій очікується повне розблокування його кореспондентських рахунків та коштів клієнтів.

За даними Нацбанку Казахстану, станом на 1 квітня "дочки" "Сбербанку", "Альфа-банку" і "Банку ВТБ" займали 4-те, 11-те та 13-те місця відповідно за обсягом активів серед 22 банків країни.

Нагадаємо, 1 квітня заступник глави Адміністрації президента Тимур Сулейманов заявив, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти Росії з боку США та ЄС. Він підкреслив, що влада країни найменше хоче потрапити під вторинні санкції Заходу.

22 лютого, напередодні російського вторгнення в Казахстані заявили, що не визнаватимуть "Л/ДНР" і не збираються відправляти на Донбас війська ОДКБ. Глава МЗС Казахстану додав, що країна залишається прихильною до міжнародного права та основних принципів статуту ООН.

Як повідомлялося, російський підприємець, який живе у Великій Британії, співвласник консорціуму "Альфа-груп" Петро Авен звинувачується британською владою в порушенні накладених на нього санкцій. Олігарх витрачав набагато більше £2,5 тис. на місяць, не маючи на це права. Наразі проти нього порушили кримінальну справу.