Казахстан заблокував 1700 вагонів із російським вугіллям, — ЗМІ

Так влада країни відповіла на обмеження щодо відвантаження казахстанської нафти в порту Новоросійська через нібито знайдені міни часів Другої світової.

Влада Казахстану прийняла рішення заблокувати на своїй території 1700 вагонів із російським вугіллям. Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити" із посиланням на свої джерела.

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Також і Білорусь, не чекаючи набуття чинності ембарго на російське вугілля (з серпня 2022 року), ще з квітня почала дотримуватися санкцій Євросоюзу з обмеження на транзит російського вугілля через свою територію, що підтверджується міністерськими телеграмами. В одній з них повідомляється, що на деяких станціях Північно-Кавказької залізниці зібралося приблизно 1372 вагонів з коксівним вугіллям. Судячи з тексту телеграми, територією Білорусі дозволяється провозити будь-яке вугілля, крім російського.

[ + – ] Телеграми із Білорусі [ + – ] Телеграми із Білорусі [ + – ] Телеграми із Білорусі

Росія обмежила відвантаження нафти із Казахстану

Рішення казахстанського керівництва було у відповідь на запроваджені Росією обмеження щодо відвантаження нафти в порту Новоросійська. Начебто причина цього — знайдені в акваторії порту міни часів Другої світової. З метою вивчення місцевості закрито акваторію, що примикає до виносних причальних пристроїв Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), яким щорічно качають до 67 млн тонн.

Також у Казахстані вирішили перейменувати свою експортну нафту, щоб покупці не переплутали її з російської Urals.

Повідомляється, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, головний співрозмовник Путіна на міжнародному симпозіумі за участю Талібану, "ДНР", "ЛНР" та ін., що недавно завершився в Петербурзі, все частіше виявляє нелояльність до Кремля. На петербурзькому економічному форумі він сказав, що не визнаватиме квазідержавні території "ЛНР" та "ДНР".

За словами Токаєва, Казахстан має на меті дотримуватись накладених на РФ обмежень, оскільки в іншому разі вже до Казахстану можуть застосувати вторинні санкції.

Раніше Фокус повідомляв, що в Казахстані заблоковано рахунки "дочок" російських банків. Заморожені рахунки в банківських установах, афілійованих з РФ, таких як "Сбербанк", "Альфа-банк" та казахстанський "ВТБ".