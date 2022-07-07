Президент Казахстана поручил наладить экспорт нефти в обход России

Приоритетным путем продажи нефти станет Транскаспийский маршрут, который проход от Китая до Турции, а оттуда можно осуществлять поставки в страны Европы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наладить экспорт добываемой в стране нефти в обход России. По его словам, способы поставок национальной нефти нужно диверсифицировать, а приоритетным станем Транскаспийский маршрут. Об этом казахстанский лидер заявил в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала, передает информационной агентство "Казинформ"

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Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" проработать оптимальный вариант реализации этого маршрута и, если возможно, то с привлечением инвесторов Тенгизского проекта (на 50% принадлежит американской энергетической компании Chevron и на 25% — ExxonMobil — ред).

Правительство Казахстана, в свою очередь, должно принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.

Транскаспийский маршрут начинает свой путь с Китая, затем проходит через Казахстан и Акваторию Каспийского моря и далее — в Азербайджан, Грузию и Турцию, а оттуда можно осуществлять поставки в европейские страны. Кроме того, маршрут позволяет наладить продажу нефти и других продуктов в обход России.

Напомним, 6 июля стало известно, что Казахстан намерен запретить провоз санкционных товаров в Россию. Власти Казахстана не будут заверять электронные счета-фактуры на категории товаров, которые находятся под западными санкциями. Без этого товары не смогут ввозить на территорию России.

В тот же день в Казахстане произошел взрыв на нефтегазовом месторождении Тенгиз. Отметим, что ранее президент Казахстана обещал помочь Европейскому союза с нефтью и газом.

Ранее, 19 июня СМИ сообщали, что Казахстан заблокировал 1700 вагонов с российским углем. Так у Токаева ответили на ограничения по отгрузке казахстанской нефти в порту Новороссийска из-за якобы найденных мин времен Второй мировой.