Удар по Путину: в Индии заговорили о ценовом потолке на российскую нефть

После большого вторжения России в Украину Индия стала вторым крупнейшим нефтяным клиентом Кремля после Китая, поскольку западные компании не хотели покупать российскую нефть из-за санкций

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Правительство Индии заявило о готовности рассмотреть предложение западных стран поводу ограничения цен на закупку российской нефти. Об этом сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, сообщает Reuters.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину Индия стала вторым крупнейшим нефтяным клиентом Кремля после Китая, поскольку западные компании не хотели покупать российскую нефть из-за санкций. Но теперь, похоже, Индия может согласиться с санкциями Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской нефти. Санкции должны вступить в силу с 5 декабря 2022 года.

"Я думаю, что есть исключение для Японии по Сахалину, а также есть нефть, которая поступает по трубопроводу, поэтому они имеют исключение… нам придется это рассмотреть", — сказал министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Отметим, по данным Reuters, крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil Corp (IOC.NS) запланировал поставку 3-4 грузов российской нефти после 5 декабря.

Что предусматривает план ограничения цен на нефть

План ограничения цен требует от стран G7 отказать в страховых, финансовых, брокерских, навигационных и других услугах для нефтяных грузов, цена которых превышает максимальную цену на нефть и еще не определенную нефтепродукты. Эта стратегия, по мнению G7, не только будет реакцией Запада на полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, но и станет спасением для покупателей нефти из России, которые также смогут пользоваться такими услугами, как финансирование и страхование танкеров.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, ограничение цен на нефть для России будет реализовано через страхование танкеров, поскольку львиную долю мировых страховщиков составляют западные компании.

"Нефть сортов российского происхождения нельзя будет вывозить через порты, поскольку страхование таких танкеров будет запрещено. То есть G7 закроет для российских сортов URALS и SOKОL большинство рынков", — комментирует Виталий Шапран, член Совета НБУ.

"Покупатели нефти, которые в совокупности составляют около 80% мирового ВВП, добровольно обяжутся покупать российскую нефть по заранее определенной цене. А страховые и логистические компании, которые контролируют более 50% мирового рынка перевозок нефти по морю, откажутся страховать и перевозить нефть, цена которой будет выше той, что определена картелем", — продолжает Агия Загребельская.

По мнению Агии Загребельской, если механизм ограничения цен на нефть заработает, его смело можно будет сравнить с HIMARS на санкционном фронте.

"В теории, ограничение цены на российскую нефть может очень сильно повлиять на РФ, поскольку 38% доходов российского госбюджета в этом году должны приходиться на нефтегазовый сектор", — рассуждает Дмитрий Горюнов. Однако точные цифры потерь агрессора, по мнению эксперта, зависят от возможности ввести такое ограничение в принципе, а также от конкретных параметров таких договоренностей.

Следует отметить, что экономика России с начала вторжения в Украину уже существенно страдает от санкций. Однако именно нефтегазовый сектор пока помогает агрессору держаться на плаву.

Тем временем Кремль, реагируя на возможные санкции в отношении российской нефти, пригрозил сокращением поставок энергоресурсов в страны, которые поддержат решение о введении предельной цены.