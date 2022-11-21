Ответ на удары по инфраструктуре: Украина повышает стоимость транзита нефти из РФ, — СМИ

"Укртранснафта" предупредила российскую "Транснефть", что стоимость транзита возрастет с 1 января из-за дефицита электроэнергии, нехватки топлива и запчастей.

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С 1 января Украина повышает стоимость транзита российской нефти в связи с атаками войск РФ по энергетической инфраструктуре страны и увеличением расходов на обеспечение безопасности специалистов. Об этом говорится в письме "Укртранснафты", адресованному российской компании "Транснефть", пишет издание Bloomberg.

Украинский оператор нефтепроводов сообщил, что транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" подорожает из-за "продолжающегося разрушения украинской энергетической инфраструктуры, (которое) привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей". Помимо этого "Укртранснафта" отметила, что увеличились и расходы на организацию безопасных условий труда для персонала и охрану энергетических объектов.

Письмо было подписано генеральным директором "Укртранснафты" Владимиром Цепендой, говорится в публикации.

Издание уточнило, что, согласно письму, оператор повысит тарифы на транзит российской сырой нефти в Венгрию и Словакию на 2,10 евро за тонну — до 13,60 евро уже с 1 января 2023 года. В последний раз тарифы на транспортировку украинская сторона повышала в апреле — в результате стоимость этой услуги возросла на 51% в годовом измерении.

Комментировать журналистам содержание письма "Нафтогаз Украины", который является владельцем "Укртранснафты", отказался, не ответила на соответствующий запрос и российская "Транснефть".

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщали, что российский газовый монополист "Газпром" должен украинской компании почти 200 млн долларов за транзит газа через территорию Украины в Европу.

16 ноября стало известно, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба", который тянется из России в страны Восточной Европы, были возобновлены после короткого перерыва. Накануне появилась информация о том, что прокачка нефти в такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, была приостановлена из-за массированного ракетного обстрела ВС РФ.