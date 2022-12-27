Украина повышает стоимость транзита нефти из РФ, — СМИ

Тариф на прокачку нефти через трубопровод "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии вырастет на 2,1 евро — до 13,6 евро за тонну.

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С 1 января 2023 года может вырасти тариф на транспортировку нефти по украинскому участку трубопровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в направлении Словакии и Венгрии тариф вырастет на 2,1 евро — до 13,6 евро за тонну. То есть, цена за прокачку нефти поднимется на 18,3%. При этом о грядущем подорожании "Укртранснафта" предупреждала российскую "Транснефть" еще в ноябре 2022 года.

Тогда российскому нефтеоператору сообщили, что с нового года тариф подорожает на 2,1 евро. В последний раз Украина поднимала цену на транспортировку по "Дружбе" в апреле 2022 года — с 8,6 евро до 11,5 евро за тонну.

Напомним, 15 ноября 2022 года прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в такие страны, как Венгрия, Чехия и Словакия, была приостановлена после массированного ракетного удара ВС РФ по объектам энергоинфраструктуры Украины.

Представители венгерской нефтегазовой компании MOL Group цитировали заявление оператора украинской нефтепроводной системы, который объяснил приостановку прокачки обстрелом трансформаторной подстанции на границе с Беларусью. Подстанция питала насосную станцию нефтепровода.

Также напомним, что в Украине готовят новые санкции против России и Беларуси, под прицелом окажется банковская сфера. После доработок и верификаций в СНБО подадут предложения по введению персональных санкций относительно руководства крупнейших банков РФ.

Еще Фокус выяснял, как Евросоюзу удается избавиться от нефти из РФ. Европейские нефтеперерабатывающие заводы используют норвежскую, саудовскую, британскую и американскую нефть.