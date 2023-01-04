Новые игры "Газпрома": транзит российского газа через Украину рухнул до исторического минимума

Согласно долгосрочному контракту с Украиной, Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа, но использовала только половину.

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После полномасштабного вторжения в Украину Россия транспортировала по украинской ГТС почти 20,35 млрд. кубометров природного газа. Это самый низкий показатель транзита газа за время независимости Украины. Об этом пишет издание ExPro Consulting.

Если сравнить эти показатели с 2021 годом, то объемы транзита российского газа рухнули вдвое — с 41,6 млрд кубометров до 20,35 млрд кубометров. При этом согласно долгосрочному контракту с Украиной, Россия забронировала 40 млрд кубометров мощностей для транзита газа, но использовала только половину забронированных мощностей.

Долгосрочный контракт, заключенный на 2020-2024 годы на условиях "качай или платы", предполагает, что РФ должна оплачивать весь забронированный объем.

В какие страны транспортировался газ через Украину

В 2022 году Россия транспортировала природный газ через Украину в четыре страны:

Словакию;

Молдову;

Польшу;

Румынию.

Самый большой объем газа транспортировался в Словакию – почти 16,5 млрд куб.м — это на 40% меньше, чем в 2021 году. Еще в Молдову было прокачано 2,5 млрд куб.м газа, что на 21% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в сентябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" инициировала новый арбитраж с российским газовым монополистом "Газпром". Так, "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине,так как российская компания не выплатила деньги вовремя и в полном объеме.

Также сообщалось, что с 1 января Украина повышает стоимость транзита российской нефти в связи с атаками войск РФ по энергетической инфраструктуре страны и увеличением расходов на обеспечение безопасности специалистов.