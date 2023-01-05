У России забирают газовый рынок Европы: кто отказался от поставок энергоресурса

Долгосрочный контракт между итальянской Edison и Газпромом истек еще в 2020 году, но продлевался на ежегодной основе, пока весной 2022 года итальянская компания решила прекратить сотрудничество из-за российской агрессии против Украины.

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Российский монополист "Газпром" с 1 января 2023 года не продает "голубое топливо" итальянской компании Edison, так как клиенты "Газпрома" решили больше не продлевать долгосрочное сотрудничество с российской стороной из-за полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает издание La Stampa.

Отмечается, что между "Газпромом" и компанией Edison существовал долгосрочный контракт, который истек еще в 2020 году, после договор продлевали на ежегодной основе. Но в апреле 2022 года итальянская компания сообщила, что прекратит сотрудничество с российским монополистом из-за агрессии Кремля против Украины.

По словам гендиректора итальянской компании Николы Монти, никаких контрактов с Россией больше не будет.

"У нас есть диверсифицированное и независимое портфолио, позволяющее нам обеспечивать 20% национального спроса", – сказал он.

При этом Монти считает, что полностью заменить российский газ компании удастся через 2-3 года. Но уже со второй половины 2023 года Edison сможет поставлять на итальянский рынок сжиженный природный газ из США, если в стране будет достаточная мощность регазификационных мощностей.

Отметим, что итальянцы одними из первых в Западной Европе значительно сократили импорт газа из России еще в 2022 году. До этого, по данным издания Bloomberg, 40% всего потребленного газа (29 млрд куб. м из 76 млрд куб. м) Италия покупала у российского "Газпрома".

Газ в Европе дешевеет

В четверг, 5 января, цена на газ в Европе снизилась до $700 долларов за тысячу кубометров. Это новый минимум, не обновлявшийся с сентября 2021 года. Главная причина — теплая зима, поэтому европейцы серьезно сократили использование природного ресурса.

Еще на ценообразование повлияли достаточные накопления газа в подземных хранилищах Европы. Так, по словам представителя Еврокомиссии Тима Макфи, по состоянию на 4 января 2023 года хранилища заполнены газом примерно на 84%.

Напомним, Европа продолжает избавляться от зависимости от российских энергоресурсов после начала полномасштабной войны в Украине. Так, с 1 января 2023 года российскую нефть по трубопроводу больше не получает Германия. Ранее 55% всего импорта газа, 50% импорта угля и 35% импорта нефти в страну приходилось именно на РФ.

Также Фокус писал, после начала полномасштабной войны Россия транспортировала по украинской ГТС почти 20,35 млрд. кубометров природного газа. Это самый низкий показатель транзита газа за время независимости Украины.