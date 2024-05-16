РФ отримує мільярдні доходи завдяки продажу нафти до ЄС через Туреччину, — Politico

Схему Туреччини та Росії вдалося вибудувати на лазівках у санкціях. Попри те, що у лютому 2023 року ЄС заборонив імпортувати російську нафту, існує дозвіл на ввезення "змішаного" палива.

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Турецька влада допомагає у продажі нафти Росії. Дана схема використовує лазівку у наявних санкціях, допомагаючи Москві отримувати мільярдні прибутки. Про це йде мова у матеріалі Politico.

Автори статті, посилаючись на дослідження аналітиків, наголошують, що масове постачання російської нафти до Євросоюзу здійснюється через Туреччину. Таким чином, Анкара відіграє роль такого собі піт-стопу для російських нафтопродуктів на шляху до ЄС.

Відомо, що з лютого 2023 року по лютий 2024 року Туреччина збільшила об'єм закупівель в Росії на 105% порівняно з попереднім роком. За цей же час експорт палива з Туреччини до ЄС виріс на 107%.

Журналісти Politico зазначають, що не кожна партія турецької нафти є російською сировиною. На території Туреччини є нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 млн барелів нафти на день. До того ж країна перепродає інше неросійське пальне.

Схема Туреччини та Росії вибудувалася на лазівках у санкціях. Попри те, що у лютому 2023 року ЄС заборонив імпорт російської нафти, є дозвіл на ввезення "змішаного" палива. Дослідження підтверджує, що Москва заробила на схемі за рік 3 млрд євро тільки з трьох портів.

Відомо, що Греція є одним з основних імпортерів такого "змішаного" неросійського палива. За словами представників країни, здійснюється відповідний контроль на митниці і що жодних порушень немає.

1 березня Фокус писав, що Болгарія ввела заборону на російську нафту. Таким чином, країна отримала право не дотримуватися умов загальноєвропейської заборони до кінця 2024 року.

7 травня стало відомо, що країни-члени Євросоюзу мають намір схвалити обмеження щодо чотирьох паливних танкерів, двох нафтових танкерів та вантажного судна.