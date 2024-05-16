РФ получает миллиардные доходы благодаря продаже нефти в ЕС через Турцию, — Politico

Схему Турции и России удалось выстроить на лазейках в санкциях. Несмотря на то, что в феврале 2023 года ЕС запретил импортировать российскую нефть, существует разрешение на ввоз "смешанного" топлива.

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Турецкие власти помогают в продаже нефти России. Данная схема использует лазейку в имеющихся санкциях, помогая Москве получать миллиардные прибыли. Об этом идет речь в материале Politico.

Авторы статьи, ссылаясь на исследования аналитиков, отмечают, что массовые поставки российской нефти в Евросоюз осуществляется через Турцию. Таким образом, Анкара играет роль некоего пит-стопа для российских нефтепродуктов на пути в ЕС.

Известно, что с февраля 2023 года по февраль 2024 года Турция увеличила объем закупок в России на 105% по сравнению с предыдущим годом. За это же время экспорт топлива из Турции в ЕС вырос на 107%.

Журналисты Politico отмечают, что не каждая партия турецкой нефти является российским сырьем. На территории Турции есть нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать почти 1 млн баррелей нефти в день. К тому же страна перепродает другое нероссийское топливо.

Схема Турции и России выстроилась на лазейках в санкциях. Несмотря на то, что в феврале 2023 года ЕС запретил импорт российской нефти, есть разрешение на ввоз "смешанного" топлива. Исследование подтверждает, что Москва заработала на схеме за год 3 млрд евро только с трех портов.

Известно, что Греция является одним из основных импортеров такого "смешанного" нерусского топлива. По словам представителей страны, осуществляется соответствующий контроль на таможне и что никаких нарушений нет.

1 марта Фокус писал, что Болгария ввела запрет на российскую нефть. Таким образом, страна получила право не соблюдать условия общеевропейского запрета до конца 2024 года.

7 мая стало известно, что страны-члены Евросоюза намерены одобрить ограничения в отношении четырех топливных танкеров, двух нефтяных танкеров и грузового судна.