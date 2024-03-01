Нефти из РФ больше не будет в одной из стран ЕС: кто запретит импорт с 1 марта

По информации журналистов, в Болгарии также может приостановить работу нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", которые принадлежит России.

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В Европейском Союзе в 2024 году станет меньше российской нефти. Так, 1 марта импорт нефти из РФ запретит Болгария, сообщает издание EFE.

Отмечается, что запрет на российскую нефть в Болгарии начнет действовать раньше срока, поскольку стране разрешили не соблюдать условия общеевропейского запрету до конца 2024 года.

В публикации также говорится, что в декабре текущего года Болгария собирается запретить переработку нефти, которая происходит на заводе "Лукойла" в Бургасе. При этом окончательное решение об этом власти страны еще не приняли. Это единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Болгарии, которым владеет российский топливный гигант.

При этом НПЗ в Бургасе платит 60% налога на прибыль, но когда активы объекта будут проданы, тогда размер налога снизят до 15%. Также на предприятии проведут модернизацию, которая обойдется в 500 миллионов евро, чтобы завод мог перерабатывать нероссийские сорта нефти.

Почему Болгарии разрешали игнорировать эмбарго на российскую нефть

Когда страны ЕС запретили морской импорт нефти из России в июне 2022 года, Болгарии получила "особый статус" до конца 2024 года. Причина: ее "географическая предрасположенность".

Дело в том, что Болгария серьезно зависима от разветвленного нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в города Бургас. Завод находится расположен черноморском побережье, он обеспечивает 80% потребностей страны в дизельном топливе и бензине. Также завод обеспечивает десятую часть экономического производства страны. При этом статус Болгарии позволил РФ избегать ограничения, благодаря чему Москва заработала почти миллиард евро на войну против Украины.

Напомним, что Россия построит в Венгрии атомную электростанцию (АЭС) "Пакш II". На этом проекте РФ заработает более 12 миллиардов евро. Напомним, что с 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Ограничения ввели страны ЕС, "Большой семеркой" (G7) и Австралией, из-за полномасштабной войны РФ против Украины.