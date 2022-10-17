По улицам Николаева течет подсолнечное масло после удара дронами по резервуарам (видео)

Оккупанты атаковали емкости компании-экспортера масла. В областном центре принимают меры, чтобы остановить утечку и предотвратить негативные экологические последствия.

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В ночь с 16 на 17 октября ВС РФ атаковали дронами-камикадзе терминал по перегрузке подсолнечного масла в Николаеве, в результате чего оказались повреждены резервуары для его хранения. Об этом у себя в соцсетях сообщил пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук.

По его словам, российские войска уже второй раз ударили по емкостям одной из компаний-экспортеров подсолнечного масла Украины. Плетенчук уточняет, что 17% мирового экспорта этой продукции проходит через терминал в Николаеве.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также рассказал об атаке по резервуарам.

"Пока в противостоянии раша [Россия] vs подсолнечное масло (в нашем терминале) –– раша [Россия] ведет 2-0. К сожалению, тут они очень профессионально показывают силу своей армии", –– саркастически прокомментировал он.

Масло на улицах Николаева

Позже местные СМИ проинформировали, что после удара по емкостям по некоторым улицам Николаева течет подсолнечное масло.

[ + – ] Местные власти и предприятие пытаются остановить утечку масла Фото: Суспільне

Как пишет портал "Новости N", в результате атаки двух дронов россияне повредили два резервуара. На месте происшествия начался пожар, однако службы ГСЧС смогли оперативно ликвидировать возгорание. Тем не менее из пробоин вытекает масло, которое бежит в городскую сточную канализацию.

Журналист николаевского издания уточняет, что каждая поврежденная емкость содержала около семи с половиной тысяч тонн подсолнечного масла.

Руководство предприятия предпринимает необходимые меры, пытаясь остановить утечку масла и предотвратить негативные экологические последствия для города.

Напомним, утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе. В Шевченковском районе столицы повреждены несколько жилых домов, спасатели занимаются ликвидацией пожара.

В военной администрации подтвердили, что всего было четыре удара беспилотниками по Киеву. Движение в центре столицы перекрыли на нескольких участках улиц.