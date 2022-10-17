По вулицях Миколаєва тече олія після удару дронами по резервуарах (відео)

Окупанти атакували ємності компанії-експортера олії. В обласному центрі вживають заходів, щоб зупинити витік і запобігти негативним екологічним наслідкам.

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У ніч із 16 на 17 жовтня ЗС РФ атакували дронами-камікадзе термінал із перевантаження соняшникової олії в Миколаєві, внаслідок чого виявилися пошкодженими резервуари для його зберігання. Про це в соцмережах повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.

За його словами, російські війська вже вдруге вдарили по ємностях однієї з компаній-експортерів олії України. Плетенчук уточнює, що 17% світового експорту цієї продукції проходить через термінал у Миколаєві.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також розповів про атаку по резервуарах.

"Поки в протистоянні раша [Росія] vs соняшникова олія (у нашому терміналі) — раша [Росія] веде 2-0. На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії", — саркастично прокоментував він.

Олія на вулицях Миколаєва

Пізніше місцеві ЗМІ поінформували, що після удару по ємностях деякими вулицями Миколаєва тече соняшникова олія.

[ + – ] Місцева влада й підприємство намагаються зупинити витік олії Фото: Суспільне

Як пише портал "Новини N", унаслідок атаки двох дронів росіяни пошкодили два резервуари. На місці події почалася пожежа, проте служби ДСНС змогли оперативно ліквідувати спалах. Проте з пробоїн витікає олія, яка тече в міську стічну каналізацію.

Журналіст миколаївського видання уточнює, що кожна пошкоджена ємність містила близько семи з половиною тисяч тонн соняшникової олії.

Керівництво підприємства вживає необхідних заходів, намагаючись зупинити витік олії та запобігти негативним екологічним наслідкам для міста.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. У Шевченківському районі столиці пошкоджено декілька житлових будинків, рятувальники займаються ліквідацією пожежі.

У військовій адміністрації підтвердили, що всього було чотири удари безпілотниками по Києву. Рух у центрі столиці перекрили на кількох ділянках вулиць.