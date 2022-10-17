По вулицях Миколаєва тече олія після удару дронами по резервуарах (відео)
Окупанти атакували ємності компанії-експортера олії. В обласному центрі вживають заходів, щоб зупинити витік і запобігти негативним екологічним наслідкам.
У ніч із 16 на 17 жовтня ЗС РФ атакували дронами-камікадзе термінал із перевантаження соняшникової олії в Миколаєві, внаслідок чого виявилися пошкодженими резервуари для його зберігання. Про це в соцмережах повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук.
За його словами, російські війська вже вдруге вдарили по ємностях однієї з компаній-експортерів олії України. Плетенчук уточнює, що 17% світового експорту цієї продукції проходить через термінал у Миколаєві.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім також розповів про атаку по резервуарах.
"Поки в протистоянні раша [Росія] vs соняшникова олія (у нашому терміналі) — раша [Росія] веде 2-0. На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії", — саркастично прокоментував він.
Олія на вулицях Миколаєва
Пізніше місцеві ЗМІ поінформували, що після удару по ємностях деякими вулицями Миколаєва тече соняшникова олія.
Як пише портал "Новини N", унаслідок атаки двох дронів росіяни пошкодили два резервуари. На місці події почалася пожежа, проте служби ДСНС змогли оперативно ліквідувати спалах. Проте з пробоїн витікає олія, яка тече в міську стічну каналізацію.
Журналіст миколаївського видання уточнює, що кожна пошкоджена ємність містила близько семи з половиною тисяч тонн соняшникової олії.
Керівництво підприємства вживає необхідних заходів, намагаючись зупинити витік олії та запобігти негативним екологічним наслідкам для міста.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе. У Шевченківському районі столиці пошкоджено декілька житлових будинків, рятувальники займаються ліквідацією пожежі.
У військовій адміністрації підтвердили, що всього було чотири удари безпілотниками по Києву. Рух у центрі столиці перекрили на кількох ділянках вулиць.